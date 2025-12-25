¡Congelador gigante! Descubre porque Yakutsk es la ciudad más fría del mundo

La ciudad de Yakutsk, en Siberia oriental, volvió a estremecer al planeta después de registrar una temperatura de menos 56 grados Celsius, un nivel de frío capaz de congelar metales, paralizar vehículos y volver peligrosa cualquier actividad al aire libre; precisamente por eso es considerada como la ciudad más fría del mundo.

Las imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran pestañas congeladas, ríos inmóviles, además de calles cubiertas por una neblina helada que parece sacada de una película apocalíptica.

Temperatures dropped to -49 Fahrenheit in Yakutsk, Russia, as the world's coldest major city saw schools move online but residents continued daily routines pic.twitter.com/9Ue7vy8wzD — Reuters (@Reuters) December 15, 2025

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Rusia, Yakutsk es el asentamiento urbano habitado más frío del planeta, con inviernos en donde los “-40°C” son temperaturas habituales; sin embargo, este invierno 2025 ha sido excepcionalmente severo, con un registro oficial de “-56°C”, y una sensación térmica aún más baja debido a los intensos vientos en Siberia.

¿Por qué Yakutsk es considerada la ciudad más fría del mundo?

Los meteorólogos de Rusia advierten que en lo próximos días, las temperaturas podrían descender hasta “-60°C”, un nivel que representa riesgos graves para la salud humana, incluso con exposición mínima.

Russian TV managed to find a British guy, called Nick, visiting Far Eastern Yakutsk, where it was -43°C (-45°F).



REPORTER: "This is your classic Yakutian winter. It’s below minus forty, there’s this thick icy fog where you can barely see fifty meters ahead, and everyone’s… pic.twitter.com/wCXLnOVOVt — Brian McDonald (@27khv) December 24, 2025

¿Cómo afecta el frío extremo a la vida diaria?

Yakutsk, con una población aproximada de 350 mil habitantes, ha desarrollado sus propios protocolos especiales para sobrevivir a estas condiciones de frío extremo . Las autoridades limitan las actividades escolares, además de que recomiendan evitar salir de casa y mantienen sistemas de calefacción activos las 24 horas.

A estas temperaturas, los vehículos deben permanecer encendidos para evitar que los motores se congelen, y cualquier falla en los servicios básicos puede convertirse en una emergencia mortal.

Ni el aliento sobrevive: Yakutsk registra -56°C y enfrenta el invierno más brutal|“Pexels”

Moscú también resiente el invierno más frío en 2025

El impacto del invierno no se limita a Siberia. En Moscú, la capital de Rusia , el termómetro cayó hasta -15.7°C durante la noche del 23 al 24 de diciembre, la más fría de la temporada, según el Centro Hidrometeorológico de Rusia. El organismo detalló que días antes, entre el 22 y 23 de diciembre, la mínima fue de “-10.7°C”, aunque se espera un ligero aumento de temperatura en las próximas noches.

Más frío que su ensalada: Rusia enfrenta temperaturas de hasta -56 grados

Videos e imágenes del frío extremo en Yakutsk se han vuelto virales, mostrando cómo el clima puede desafiar los límites de la vida humana¿estamos preparados para enfrentar fenómenos climáticos cada vez más extremos en un planeta que cambia rápidamente?