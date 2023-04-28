Choque de helicópteros del Ejército de EU deja tres soldados muertos

En Alaska, Estados Unidos, tres soldados del Ejército murieron y otro más resultó herido por el choque de helicópteros Apache AH-64 que regresaban de un vuelo de entrenamiento militar en el condado de Healy; las autoridades investigan el incidente para conocer las causas.

En un comunicado, la onceava división del Ejército de Estados Unidos confirmó que dos soldados murieron en el lugar de los hechos y el tercero cuando era transportado a un hospital de la zona. Hasta el momento, las autoridades mantienen en secreto el nombre de los involucrados.

El choque de helicópteros Apache AH-64 se registró a 160 kilómetros al sur de Fort Wainwright, sitio donde se ubican las aeronaves que son parte del 1er Batallón de Ataque, Regimiento de Aviación.

Investigan choque de helicópteros en Estados Unidos

“Esta es una pérdida increíble para las familias de estos soldados, sus compañeros soldados y para la división... Nuestros corazones y oraciones están con sus familias, amigos y seres queridos, y estamos poniendo a disposición todos los recursos del Ejército para apoyarlos”, expresó en un comunicado el mayor general Brian Eifler, comandante general de la División Aerotransportada.

El Ejército de Estados Unidos también confirmó que inició el Centro de Preparación para el Combate inició una investigación para deslindar responsabilidades por el choque de helicópteros y revelar las causas del incidente que dejó tres soldados muertos y uno más herido.

Este último se encuentra internado en el Fairbanks Memorial Hospital donde recibe atención tras los lamentables hechos, pero se desconoce el nivel de las lesiones.

“La comunidad de Fort Wainwright es una de las comunidades militares más unidas que he visto en mis 32 años de servicio. No tengo dudas de que se unirán durante este momento excepcional de necesidad y brindarán consuelo a las familias de nuestros caídos”, agregó Eifler.

Alaska, join me in sending thoughts and prayers to the U.S. Army soldiers involved in the fatal helicopter collision. My heart breaks for the family of the 3 soldiers who were killed. We pray for the injured soldier to be treated and return home safely. https://t.co/tyOq9YJNhm — Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) April 28, 2023

Los hechos también cobraron relevancia al tratarse del segundo incidente en el que mueren soldados durante entrenamientos. El anterior se registró hace un mes cuando nueve militares murieron tras regresar de una misión en Fort Campbell, Kentucky.