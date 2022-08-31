Un choque en Indonesia deja al menos 7 niños muertos

Un choque en Indonesia deja al menos 10 muertos, de los cuales siete son niños. El accidente se produjo cuando un camión de remolque se estrelló contra un poste de telecomunicaciones afuera de una escuela.

De acuerdo con autoridades locales, los estudiantes se encontraban en la parada del autobús afuera de la escuela en la ciudad de Bekasi. De pronto el camión pierde el control y provoca el choque en Indonesia.

El camión gira repentinamente en dirección a donde se encontraban los estudiantes, a su paso se estrella contra dos motocicletas y derriba una torre de comunicaciones que cae sobre algunas personas, relata Latif Usman, un policía de tránsito que se encontraba en el lugar del choque en Indonesia.

“Las víctimas en su mayoría son niños en edad escolar porque la ubicación era la parada del autobús, todos estaban reunidos esperando su transporte, de repente el camión se dirigió hacia la parada”, dijo el policía.

|Reuters

Al menos 20 muertos, 7 niños, por choque en Indonesia

El policía de tránsito relata que el choque en Indonesia deja 30 personas heridas, 20 de ellas son estudiantes que salían de la escuela. Además, al menos 10 muertos se reportaron en el lugar, de los cuales siete son niños.

“Entonces, el número total de víctimas que necesito transmitir es de hasta 30 personas en total, con 10 muertes, esta es una confirmación temporal, con suerte no habrá adiciones”, declara el policía.

Añade que: "Entonces, en total hubo 20 víctimas que iban a la escuela y siete de ellas reportadas muertas hasta ahora".

El oficial dijo que la policía está investigando si los frenos del camión fallaron, ya que supuestamente el vehículo iba a más de 60 km/hora al momento del choque en Indonesia.

