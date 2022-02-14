Choque entre dos trenes deja múltiples víctimas en Alemania

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas luego del choque entre dos trenes de pasajeros en la ciudad de Schaeftlarn, en el sur de Alemania.

El siniestro ocurrió durante la tarde-noche en la estación de trenes de "ebenhausen-schaeftlarn" en la ciudad de Schäftlarn, al suroeste de la capital de bavaria. Debido a las operaciones de rescate, parte de la vía férrea tuvo que cerrarse completo.

Conforme a los primeros reportes, el choque de los dos trenes de pasajeros se registró en las cercanías de la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, y hasta el momento, se reporta un muerto y más de una docena de heridos, varios de ellos de gravedad.

1 Person kam ums Leben, 14 wurden verletzt. Zwei S-Bahnen sind bei einem #Zugunglück in Ebenhausen im Lkr. #München zusammengestoßen. Derzeit werden die S-Bahnen für die Ermittlungen gesichert. @BR24 pic.twitter.com/590KnQKwwN — Moritz M. Steinbacher (@MoritzSteinbac1) February 14, 2022

Un muerto y varios heridos tras choque de trenes en Alemania

A través de su cuenta oficial en Twitter, la policía de la ciudad de Schaeftlarn señaló que el choque de trenes se produjo en las inmediaciones de la parada de Ebenhausen-Schäftlarn, en el sur de la capital bávara de Múnich, por lo que un operativo de fuerzas de seguridad y servicios de rescate se movilizó de inmediato a la zona.

Medios locales han informado que al menos 14 pasajeros resultaron heridos en el siniestro, varios de ellos graves, además de que el conductor de uno de los trenes tuvo que ser rescatado de su cabina luego de haber quedado atrapado al interior de la misma y tras una intensa movilización de los servicios de emergencias "teutones".

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Zusammenstoß der zwei S-Bahnen ist eine Person ums Leben gekommen. Es gibt mehrere verletzte Personen.



Zur Unterstützung der Einsatzkräfte sind Hubschrauber im Einsatz.



Die Strecke ist noch für mehrere Stunden gesperrt. https://t.co/0E1Jpzq2jQ — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 14, 2022

Policía de Schaeftlarn:

Según el estado actual de la investigación sobre el choque de los dos trenes S-Bahn, una persona murió. Hay varios heridos. Se utilizan helicópteros para apoyar a los servicios de emergencia.

Tren desarrilado tras choque de trenes de pasajeros en las cercanías de Múnich

Conforme a las imágenes difundidas por medios de comunicación locales, uno de los dos trenes de pasajeros se descarriló a consecuencia del choque.

Cabe señalar que justo en el tramo del trayecto en donde se registró el siniestro, las vías del tren solo permiten el paso de una sola unidad de transporte, lo que dificulta y hace peligrosa a la zona para la este tipo de transporte.

La cadena regional de Alemania, "Bayerischer Rundfunk", recordó que durante el mes de agosto del año 2021, casi se produce un fuerte choque entre un par de trenes de pasajeros pero que afortunadamente, se pudo evitar en el último momento.