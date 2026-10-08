Christa Pike se levanta y ya camina en el hospital tras fallida ejecución; revelan cómo se encuentra

Christa Pike continúa sorprendiendo por su recuperación luego de sobrevivir a un fallido procedimiento de ejecución en Tennessee, Estados Unidos. A poco más de una semana de recibir dos dosis de pentobarbital, la mujer de 50 años ya logró levantarse y caminar dentro de su habitación en el hospital.

La nueva información fue revelada por Stephen Ferrell, integrante del equipo legal de Christa Pike, quien habló sobre el estado actual de la mujer.

De acuerdo con el abogado, Pike comenzó a desplazarse por su habitación por primera vez desde el fallido procedimiento. Ferrell aclaró que no había hablado directamente con ella, pero recibió información sobre su evolución.

“Está levantada y caminando por primera vez hoy, pero solo alrededor de la habitación, no muy lejos”, explicó Ferrell a BBC Radio 4.

Y es que, este reporte representa una nueva evolución en el caso, luego de que Pike permaneciera inconsciente y en estado crítico tras la ejecución del pasado 30 de septiembre.

¿Cómo se encuentra Christa Pike?

Aunque ya puede caminar, el equipo legal de Christa Pike señaló que todavía enfrenta importantes problemas físicos y cognitivos.

Según lo explicado por su abogado Randy Spivey, los brazos de Pike presentan lesiones importantes y actualmente tiene dificultades para utilizarlos. Además, su estado mental todavía no se ha recuperado por completo.

El abogado describió su condición como positiva en algunos aspectos, pero también señaló que continúa “algo confusa”. De acuerdo con la información proporcionada a su defensa, puede perder fácilmente el hilo de sus pensamientos e incluso olvidar hacia dónde se dirigía.

"Todavía hay mucha confusión cognitiva. Así que diré que ella ha querido saber qué pasó y ha preguntado por varias personas", explicó su abogado.

Christa Pike despertó después de recibir dos inyecciones letales y sobrevivir a su ejecución en #Tennessee. Su abogado confirmó que recuperó la conciencia, puede comunicarse de manera básica y ya no necesita respirador artificial. Las autoridades todavía investigan qué falló durante el procedimiento y no está definido cómo se cumplirá la pena de muerte. Mientras tanto, una jueza ordenó preservar toda la evidencia relacionada con la ejecución. Una nota de Raziel Cruz Salazar en #Hechos ➡️https://t.co/yO0gHdYZVV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

Christa Pike había sido reportada con muerte cerebral

La nueva noticia sobre su recuperación ocurre después de que la situación médica de Christa Pike llegara a un punto crítico, y había sido reportada con muerte cerebral.

Sin embargo, tras sobrevivir a las dos dosis del fármaco utilizado durante el procedimiento de ejecución, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente. Posteriormente, sus abogados informaron que había recuperado la conciencia y comenzado a hablar.

