Revelan las primeras palabras de Christa Pike al despertar del coma tras su ejecución fallida

La situación legal de Christa Pike volvió a ser analizada este miércoles 7 de octubre, cuando sus abogados acudieron ante un tribunal de Tennessee.

Fue después de la audiencia cuando la defensa legal reveló las primeras palabras de Pike al despertar del coma tras el fallido procedimiento de ejecución del pasado miércoles 30 de septiembre.

¿Qué dijo Christa Pike al despertar del coma?

Durante una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Randy Spivey, abogado de Christa Pike, habló sobre el momento en que recuperó la conciencia.

Según la defensa legal, las primeras palabras de Christa Pike al despertar fueron: “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”.

También dijo que en estos momentos se encuentra "enojada y confundida", justo una semana después de sobrevivir a las dos inyecciones letales.

¿Quedará en libertad tras sobrevivir a su ejecución? Christa Pike resistió dos inyecciones letales de pentobarbital y su caso le da la vuelta al mundo. ¿Qué dicen las leyes de EU sobre lo que sigue? https://t.co/9LKsI7ezKg https://t.co/hUx2IKsqXT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

¿Qué pasó en la audiencia de Christa Pike?

La defensa había solicitado que se conservaran todos los elementos relacionados con el fallido procedimiento del 30 de septiembre, y aunque el Estado consideró que la petición era prematura, la jueza I’Ashea Myles determinó que Tennessee deberá mantener bajo resguardo las pruebas vinculadas con el intento de ejecución.

Los abogados también solicitaron que Christa Pike pueda utilizar una tableta durante su hospitalización para facilitar la comunicación. Sin embargo, Myles no tomó una decisión inmediata sobre esta petición, pues el dispositivo pertenece al sistema penitenciario y fue diseñado para funcionar dentro de los centros de reclusión.

El fiscal general adjunto John W. Ayers explicó ante la jueza que actualmente no existe una orden de ejecución pendiente contra Christa PikeChrista Pike, debido a que los procedimientos de este tipo permanecen suspendidos en todo el estado.

“No hay ninguna orden de ejecución pendiente para la señorita Pike”, declaró el fiscal general adjunto John W. Ayers.

Además, señaló que “no hay indicios de que se vaya a emitir una”, aunque reconoció que no puede descartar una nueva orden en el futuro, ya que esa decisión correspondería a la Corte Suprema de Tennessee.

