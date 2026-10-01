¿Por qué no murió Christa Pike? Su abogado revela qué habría fallado durante la inyección letal

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de una inyección letal en Tennessee, pero una de las preguntas que más surgieron fue: ¿por qué no murió? Y es que, su abogado, Stephen Ferrell, explicó que una de las posibles razones estaría relacionada con las dificultades que enfrentó el equipo de ejecución para colocar correctamente una vía intravenosa, un problema que, según la defensa, ya había sido advertido antes de la ejecución.

¿Qué habría ocurrido con la inyección letal?

De acuerdo con Ferrell, durante el procedimiento existieron complicaciones para encontrar una vena adecuada. El abogado señaló que el equipo de ejecución habría intentado colocar una vía intravenosa durante aproximadamente una hora y que se utilizaron varias agujas para conseguir el acceso.

La defensa sostiene que este problema no era desconocido, ya que meses antes del intento de ejecución, los abogados de Pike habían advertido ante los tribunales sobre las dificultades que podría representar el acceso a sus venas.

Según Ferrell, Pike tenía antecedentes de extracciones de sangre complicadas y padecía un trastorno sanguíneo que, de acuerdo con los documentos presentados por su defensa, podía contribuir a las dificultades para establecer el acceso intravenoso. Estos documentos identifican la condición como trombocitosis.

"Sus extracciones de sangre eran difíciles. Padece un trastorno sanguíneo que contribuye a ello, y sabíamos que esto iba a suceder", expresó su abogado.

La posible explicación: una infiltración

El abogado explicó que una de las posibilidades es que el catéter intravenoso se hubiera desplazado o atravesado la vena, provocando lo que médicamente se conoce como infiltración.

En ese escenario, en lugar de que los medicamentos ingresaran directamente al torrente sanguíneo, parte del líquido podría haberse acumulado en los tejidos del brazo.

Ferrell señaló que esta posibilidad sería consistente con las quejas de dolor que, según los abogados, Pike expresó durante el procedimiento. La mujer habría dicho que sentía un fuerte dolor en el brazo y que tenía la sensación de que este estaba a punto de explotar.

"El sufrimiento prolongado, tanto físico como mental, derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel", declaró.

Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni mediante un reporte médico público.