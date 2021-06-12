Así se desplomó Christian Eriksen; médicos logran reanimarlo, lo reportan estable

Christian Eriksen, futbolista de la selección de Dinamarca, se desvaneció al minuto 43 del encuentro que sostenía este sábado frente a Finlandia por la Eurocopa 2020. Tras el impactante momento, se informó que el deportista fue trasladado al hospital y ya se encuentra estable.

Tras la emergencia médica que involucró al jugador danés Christian Eriksen, se ha realizado una reunión de crisis con ambos equipos y árbitros y se comunicará más información en las próximas horas, informó la UEFA a través de su cuenta de Twitter.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

En redes sociales circularon imágenes de Christian Eriksen cuando era trasladado del campo de juego y se le ve consciente y con los ojos abiertos.

Actualmente, se encuentra en un centro de atención médica y está estable, esto tras sufrir un desmayo y quedar inconsciente por unos minutos en el partido entre Dinamarca y Finlandia.

Esta imagen de AFP muestra a Christian Eriksen consciente tras el RCP y los primeros auxilios a los que fue sometido.#FuerzaEriksen



El mundo se ha unido en oración por su salud 🙏🏼 #Den pic.twitter.com/aAkMBTz5jX — León Lecanda (@Leonlec) June 12, 2021

|Reuters

El desmayo del jugador Christian Eriksen, causó preocupación entre sus compañeros y miles de espectadores pues en pleno juego cayó al suelo y le realizaron acciones de reanimación ante la mirada atónita de sus compañeros.

Corría el minuto 43 cuando Eriksen cayo sobre el césped y a los pocos minutos, los cuerpos sanitarios acudían a hacer masajes de reanimación.

La imagen que nos tranquiliza pic.twitter.com/dnJ3a1U1Ob — 𝔾𝕠𝕟𝕫𝕒́𝕝𝕖𝕫 (@glzz93) June 12, 2021

Christian Eriksen se mantiene despierto pero debe someterse a más exámenes en el hospital de Rigshospitalet.

Mientras tanto, el partido contra Finlandia se jugará esta noche. Esto sucede después de que los jugadores hayan confirmado que Christian está bien. El partido se reanuda a las 20.30 horas local. 13:30 hora del centro de México.

¿Quién es y dónde juega Christian Eriksen?

Christian Dannemann Eriksen es un futbolista nacido en Middelfart, Dinamarca. A sus 29 años de edad se desempeña como mediocampista en el inter de Milán de la Serie A de Italia.

Su debut en el fútbol se dio en el Ajax de Ámsterdam en el 2009, con el que ganó tres veces la Eredivisie (2011, 2012, 2013) para después pasar al Tottenham de Inglaterra en el 2013 y siete años después fue transferido al Inter de Milán, donde actualmente milita y con el que acaba de levantar el título 2021.

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