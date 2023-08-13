Cambio de planes: Christian Zurita será el reemplazo de Fernando Villavicencio para las elecciones presidenciales

El partido político del candidato presidencial Fernando Villavicencio, anunció a Christian Zurita como su nuevo postulante en las elecciones presidenciales de Ecuador, revirtiendo una decisión previa.

El movimiento Construye había designado el sábado a la ingeniera de 36 años, Andrea González, la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, para que fuera su reemplazo, pero la ley del país le impide renunciar a una candidatura cuando ya fue aceptada por la autoridad electoral previamente.

Vamos a tratar de emular su capacidad y vamos a tratar de emular su nombre. Andrea González / Fórmula vicepresidencial de Christian Zurita

Andrea González, quien por pocas horas, fue la candidata del Movimiento Construye, dijo en una rueda de prensa y portando un chaleco antibalas, que "textualmente Fernando Villavicencio aseguró que nosotros no nos vamos a sentar a negociar con ninguna mafia. No lo vamos hacer. La venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio".

Christian Zurita también es un periodista que colaboró con Fernando Villavicencio en sus investigaciones donde denunció múltiples hechos de corrupción.

‘Fernando no le tenía miedo a la muerte’, narra amistad con político asesinado https://t.co/k1yqpK4YVl — christian zurita :. (@christianzr) August 11, 2023

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá calificar la candidatura de Christian Zurita. Andrea González seguirá siendo candidata a la vicepresidencia.

Frente a la falta de respuestas claras del CNE y a la reacción furibunda de algunos sectores políticos, no correremos ningún riesgo.



Christian Zurita @christianzr será inscrito como nuestro candidato presidencial.#VillavicencioVive #FernandoVillavicencio #Todo25 https://t.co/vkobeQxGV1 — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) August 13, 2023

Homicidio de Fernando Villavicencio

La muerte de Fernando Villavicencio ocurre en momentos de una ola de violencia y delincuencia en el país sudamericano, que prevé celebrar el 20 de agosto las elecciones presidenciales de Ecuador.

El candidato Fernando Villavicencio murió por trauma craneal, hemorragia y laceración cerebral causada por una bala, según la autopsia citada en los documentos de acusación. También sufrió una fractura craneal.

Con respecto a la investigación, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cambió de cárcel a alias "Fito", quién amenazó en varias ocasiones a Fernando Villavicencio. Él sería el principal sospechoso de su asesinato.

El señalado sospechoso es líder del grupo criminal "Los Choneros" y cumple una condena de 34 años por los delitos de narcotráfico y homicidio.

La Fiscalía de Ecuador dice que tiene nexos con organizaciones delincuenciales y grupos territoristas de gran relevancia internacional como el Cártel de Sinaloa.