Miguel Meza, fundador de Narcopolíticos, acusa a dirigentes de Morena por ciberataque y censura

El abogado y activista Miguel Alfonso Meza, fundador de la plataforma ‘Narcopolíticos’, denunció públicamente ser víctima de una ofensiva de ciberataques coordinados que derivó en la inhabilitación simultánea de todas sus cuentas de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y X. El especialista acusó directamente a mandos de Morena de financiar y ejecutar este bloqueo digital para silenciar sus investigaciones sobre la infiltración del crimen en la política, advirtiendo que esta arremetida representa un patrón sistemático de censura promovido desde las estructuras del régimen contra las voces críticas y el periodismo independiente.

La plataforma “Narcopolíticos” colocó en su semáforo rojo al exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo y aspirante de @PartidoMorenaMx a la gubernatura de #QuintanaRoo y al exsecretario de Organización de Morena, Andy López Beltran y quien aspira a ser diputado federal.… pic.twitter.com/eabqTnRV6F — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Investigaciones privadas señalan a dirigentes del partido en el poder

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Meza, peritajes tecnológicos y una investigación privada contratada tras la caída masiva de sus perfiles lograron rastrear el origen de la agresión digital. El fundador del proyecto detalló que en la operación participaron un especialista informático identificado como EBU, así como una dirigente local de Morena con las iniciales AAC y un alto mando nacional del mismo partido referenciado como AMH.

El activista adelantó que las plataformas digitales mantienen carpetas de investigación activas para confirmar la trazabilidad del ataque y anticipó la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para fincar responsabilidades penales contra los operadores involucrados.

Soy Miguel Meza, fundador de Narcopolíticos.



En la última semana, todas mis cuentas fueron atacadas e inhabilitadas: Facebook, Instagram, WhatsApp y X.



Este ataque fue pagado y ejecutado por actores políticos.



Contraté una investigación privada que dio con ellos: un hacker con… — Narcopoliticos (@narcopoliticos_) August 18, 2026

Antecedentes de acoso e intentos de regulación en redes sociales

Esta arremetida no constituye un hecho aislado, sino el tercer intento directo de censura denunciado por el jurista frente a las presiones del entorno político. Con anterioridad, Meza enfrentó presiones institucionales para retirar publicaciones y emitir disculpas tras exponer la elección judicial de la defensora legal de Joaquín "El Chapo" Guzmán, episodio que ya había derivado en la suspensión previa de sus plataformas. La escalada en la sofisticación de estos ataques cibernéticos coincide con las iniciativas promovidas desde el oficialismo para endurecer los controles sobre los contenidos digitales, evidenciando el uso de mecanismos de acoso y hostigamiento para contener el impacto de investigaciones incómodas.

