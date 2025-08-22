Exabogada de “El Chapo” denuncia a activista por supuesta violencia política de género

Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, fue denunciado por la exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y jueza electa, Silvia Delgado García, por supuesta violencia política de género. Esto, después de que Meza denunciara que la candidatura de Delgado García incumplía con los requisitos legales, presuntamente por sus vínculos con el crimen organizado.

Datos personales de Miguel Meza fueron entregados al IEE

A raíz de la denuncia, el Instituto Electoral de Chihuahua (IEE) inició una investigación de 848 páginas. En el proceso, el IEE solicitó información personal del activista a diversas instituciones y plataformas digitales.

Meza denunció públicamente que la empresa Meta (propietaria de Facebook e Instagram) entregó su número de celular y correo personal al IEE. En contraste, el SAT y su compañía telefónica se negaron a otorgar datos confidenciales, lo que ha generado un debate sobre la privacidad en este tipo de investigaciones.

¿Por qué la exabogada de “El Chapo” denunció al activista Miguel Meza?

Según Meza, la denuncia de Delgado García busca silenciar sus señalamientos, pues el activista argumenta que la abogada era una candidata de “alto riesgo” que no fue sometida a los filtros adecuados por las autoridades electorales. En sus declaraciones, Meza afirmó que:



Delgado García defendió “fervientemente” a uno de los narcotraficantes más poderosos de México, pero las autoridades no revisaron el grado de cercanía que tiene con él.

El proceso de elección judicial no incluyó filtros mínimos para conocer los antecedentes de los candidatos, al punto de que, según Meza, “un cajero del Oxxo o un policía de tránsito tiene que atravesar más filtros para obtener su trabajo”.

Además de ser abogada del narcotraficante, Meza verificó que Delgado García participó en el documental de DW “Los narcoabogados detrás de los cárteles”. También la señaló por acompañar a la familia de “ El Chapo “relación personal” y no como parte de su defensa.

A pesar de las alertas y denuncias de Meza, Silvia Delgado García ganó la elección con 23 mil 605 votos y ahora ocupará el cargo de Jueza Penal de Enjuiciamiento en el estado.