¿Se viene algo ‘choncho’ tras quitarle su visa a Andy López Beltrán, hijo de AMLO?

La soberbia carta de Andy López Beltrán tras retirarle su visa, llena de insultos al presidente Donald Trump y su equipo, abre varias interrogantes. La primera sería saber si el presidente de Estados Unidos le dio suficiente importancia como para leerla.

Christopher Landau, el subsecretario de Estado, a quien Andy se refirió como “El Quitavisas”, dio una pista. A través de sus redes sociales, Landau publicó este mensaje: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas porque amarás la siguiente parte”.

¿Irán por más políticos mexicanos? El destino que podría cambiar

La carta, que en principio podía interpretarse como un descabellado desafío de Andy y el gobierno mexicano al presidente Trump, para muchos sugiere que viene algo gordo de la justicia de los Estados Unidos contra Andy y narcopolíticos mexicanos.

Su carta podría ser una vacuna de Andy y otros políticos para justificar que la justicia de los Estados Unidos lo pida en extradición. Andy López Beltrán hizo un llamado a los morenistas a organizarse ante lo que calificó como una inminente embestida a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos.

Todas las gobernadoras y gobernadores de Morena salieron en su respaldo. Dicen que enfrentan señalamientos de quienes han estado vinculados con corrupción, crimen organizado, y no tienen calidad moral para dictar lecciones a su movimiento.