‘Hackeo’ masivo en Europa: Ciberataques descomponen refrigeradores en supermercados del continente; países afectados

¡Aleta mundial! Este lunes, una nueva 'oleada' de ciberataques afectó los sistemas de refrigeración y congelación de supermercados y otras tiendas en varios países de Europa; este se suma al ataque registrado en Francia el mes pasado.

Entre los países afectados están: Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Estonia, Países Bajos e Irlanda.

"Hemos sufrido un ciberataque y todos nuestros congeladores alcanzaron los 50°C (...) Todo está destruido", declaró un gerente de ventas de una tienda de franquicia para Reuters.

Comida tirada a la basura y camiones de emergencia: Así afectó el ciberataque a los supermercados

Según medios de Bélgica el problema con los refrigeradores comenzaron poco después de la media noche. En algunos casos, los congeladores alcanzaron temperaturas cercanas a los 15°C debido a la interrupción del funcionamiento de los compresores.

Ante el incidente, algunos supermercados recurrieron a camiones frigoríficos para preservar los productos, mientras que otros tuvieron que desechar la mercancía por la ruptura de la cadena de frío.

En Bélgica y Luxemburgo, la cadena Delhaize, perteneciente al grupo Ahold Delhaize, confirmó que alrededor de 40 tiendas sufrieron alteraciones en sus sistemas de frío durante la madrugada.

Otros comercios también se vieron afectados. Carrefour Bélgica, informó de problemas en 15 establecimientos, mientras que tiendas de la cadena Spar y varias carnicerías de Amberes registraron incidencias similares.

¿Cómo ocurrieron los ciberataques en Europa?|REUTERS

El antecedente en Francia: Un mes de ciberataques contra supermercados europeos

La 'nueva ola' de ciberataques se produce un mes después de los ataques en Francia en los que, según la policía, piratas informáticos tomaron el control de los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados, provocando incendios y pérdidas de alimentos.

Ahold también denunció un incidente de ciberseguridad a la policía el mes pasado.

Si bien nadie se ha atribuido la responsabilidad de ninguno de los ataques, los casos han puesto de relieve la creciente preocupación entre las autoridades regionales por los ataques híbridos que se extienden desde los conflictos en las fronteras europeas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 .

Con información de Reuters...