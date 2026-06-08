¿A qué hora impacta en México? Se forma tormenta tropical “Boris” en el Pacífico; sigue la trayectoria EN VIVO
La tormenta tropical “Boris” se formó durante la madrugada de este 8 de junio en el Pacífico, provocando lluvias y fuertes vientos en México.
¡Atención! La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la formación de la tormenta tropical "Boris", el segundo fenómeno climático de la temporada de huracanes 2026, pero ¿cuándo y a qué hora tocará Tierra?
Trayectoria de tormenta tropical "Boris" 2026: Estados afectados y alertas por Protección Civil
Suspenden clases en Guerrero por tormenta tropical "Boris"
Al menos 6 regiones en Guerrero suspendieron clases debido a la tormenta tropical "Boris", pero ¿cuáles son las zonas afectadas?
🛑 Costa Grande
🛑 Acapulco
🛑 Costa Chica
🛑 Centro
🛑 Montaña
🌧️🏫#Comunicado | Se suspenden clases en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña del estado de Guerrero debido a la Tormenta Tropical Dos- E.— Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 7, 2026
Verifica la información en nuestro sitio oficial 👉https://t.co/pkmvCcDQQ3 pic.twitter.com/EOctSHjTMs
Tormenta tropical "Boris" provoca lluvias en México; estados afectados
La tormenta tropical "Boris" podría provocar fuertes lluvias en las siguientes regiones del país:
⛈️ Jalisco
⛈️ Michoacán
⛈️ Guerrero
⛈️ Oaxaca
⛈️ Chiapas
⛈️ Veracruz
⛈️ Puebla
⛈️ San Luis Potosí
⛈️ Tamaulipas
¡Buenos días! Conoce los sistemas meteorológicos y sus efectos presentes este día en México, de acuerdo con @conagua_clima.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026
🌀 #TormentaTropical #Boris en el Pacífico
⛈️ Temporal de #Lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur, sureste… pic.twitter.com/gkqUzZ8iCe
Se forma tormenta tropical "Boris" en Guerrero
En la madrugada de este 8 de junio 2026 se formó la tormenta tropical "Boris", localizándose a 135 kilómetro al sureste de Acapulco y al 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero.
Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.
⚠️ Se ha formado la #TormentaTropical #Boris a partir de la Depresión Tropical Dos-E en el Pacífico ⚠️— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026
▪️Se localiza a 135 km al sureste de #Acapulco y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero.
▪️Infórmate del pronóstico y trayectoria en @conagua_clima
▪️Limpia azoteas… pic.twitter.com/MmjTyCzvgS