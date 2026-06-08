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¿A qué hora impacta en México? Se forma tormenta tropical “Boris” en el Pacífico; sigue la trayectoria EN VIVO

La tormenta tropical “Boris” se formó durante la madrugada de este 8 de junio en el Pacífico, provocando lluvias y fuertes vientos en México.

Trayectoria EN VIVO: Tormenta tropical “Boris” en México; estados afectados y alertas por protección civil
Se forma tormenta tropical “Boris” en Guerrero|X: @CNPC_MX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención! La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la formación de la tormenta tropical "Boris", el segundo fenómeno climático de la temporada de huracanes 2026, pero ¿cuándo y a qué hora tocará Tierra?

Trayectoria de tormenta tropical "Boris" 2026: Estados afectados y alertas por Protección Civil

Suspenden clases en Guerrero por tormenta tropical "Boris"

Al menos 6 regiones en Guerrero suspendieron clases debido a la tormenta tropical "Boris", pero ¿cuáles son las zonas afectadas?

🛑 Costa Grande
🛑 Acapulco
🛑 Costa Chica
🛑 Centro
🛑 Montaña

Tormenta tropical "Boris" provoca lluvias en México; estados afectados

La tormenta tropical "Boris" podría provocar fuertes lluvias en las siguientes regiones del país:

⛈️ Jalisco
⛈️ Michoacán
⛈️ Guerrero
⛈️ Oaxaca
⛈️ Chiapas
⛈️ Veracruz
⛈️ Puebla
⛈️ San Luis Potosí
⛈️ Tamaulipas

Se forma tormenta tropical "Boris" en Guerrero

En la madrugada de este 8 de junio 2026 se formó la tormenta tropical "Boris", localizándose a 135 kilómetro al sureste de Acapulco y al 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

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