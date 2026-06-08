¡Alerta por tercer tormenta tropical! Nace ciclón “Cristina"; ¿cuál es su trayectoria y qué provocará en México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó la mañana de este lunes 8 de junio sobre la intensificación de la actividad ciclónica en el océano Pacífico. De acuerdo a su reporte, ya se formó una tercer tormenta tropical llamada "Cristina".

Además del paso de la tormenta tropical "Boris", la depresión tropical Tres-E podría convertiste en una tormenta de la magnitud de la depresión Dos-E en las próximas horas.

Tropical Storm #Cristina Advisory 2 (12 PM CST, Mon Jun 8): Depression Becomes Tropical Storm Cristina. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 8, 2026

Cuál es la trayectoria de "Cristina"

El Centro Nacional de Huracanes reportó que el sistema se desarrolló en frente de Centroamérica y alcanzó la fuerza necesaria para convertirse en una tormenta tropical.

Los reportes meteorológicos de las 12 de la tarde de este lunes indican que el centro de la tormenta está a una distancia promedio de 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua y a nos 275 kilómetros de San Salvador.

Vientos fuertes provocados por "Cristina"

Según los expertos, "Cristina" registra vientos de 75 kilómetros por hora, con rachas y ráfagas fuertes.

El fenómeno natural se está moviendo hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora, y se espera que gire su dirección al noroeste entre esta noche de lunes y las primeras horas del martes 9 de junio, avanzando en una trayectoria paralela.

"Cristina" va a afectar a México

Ante la cercanía de los vientos, que se extienden fuera del centro del ciclón, el gobierno de Honduras emitió una alerta para toda su costa del Pacífico. Este aviso de tormenta tropical se suma a las restricciones que ya circularon el territorio marítimo desde Puerto Sandino en Nicaragua, hasta las fronteras cormpartidas entre repúblicas de Guatemala y El Salvador.

Por ahora, los informes de la CNH no indica afectaciones directas de esta tormenta tropical llamada "Cristina", aunque esta sigue en desarrollo y se espera que su trayectoria se vaya actualizando mediante el paso de las horas.

"Cristina" provocará inundaciones: ¿en dónde?

Los pronósticos señalan que este tercer ciclón va a traer lluvia, inundaciones y deslizamientos de tierra en las siguientes naciones:

- Nicaragua

- Honduras

- El Salvador

- Guatemala

#IMPORTANTE | Se formó la Tormenta Tropical "Cristina" frente a las costas de Nicaragua, convirtiéndose en el tercer ciclón tropical de la temporada.



Su trayectoria mantiene bajo vigilancia a las autoridades, ya que podría avanzar hacia territorio mexicano en los próximos días.… pic.twitter.com/dvWWDAmmJ1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

Cuándo va a impactar en tierra "Cristina"

Si "Cristina" mantiene su dirección y velocidad, el centro de la tormenta impactaría en la tierra sobre Guatemala durante el dpia jueves 11 de junio, golpeando la costa con vientos fuertes.

El monitoreo se mantiene para verificar si su efecto posterior impactaría los estados del sur de México.