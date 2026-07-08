Posible ciclón “Elida” podría formarse frente a las costas de México: zonas en vigilancia

La temporada de huracanes en México continúa activa en el océano Pacífico, y por ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la vigilancia de una posible zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en las costas de México.

Aunque por ahora no existe una tormenta tropical llamada “Elida”, este sería el siguiente nombre en la lista oficial, si el sistema logra alcanzar la categoría necesaria para convertirse en ciclón tropical.

¿Dónde se ubica la posible tormenta tropical “Elida”?

De acuerdo con el reporte más reciente de Conagua, se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, la cual mantiene un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

El sistema permanece en vigilancia debido a que su comportamiento puede modificarse conforme el fenómeno vaya evolucionando. Por ello, se recomienda seguir únicamente canales oficiales.

Se prevé un 30 % de probabilidad de que en 7 días se forme una zona de #BajaPresión que pueda desarrollar un #CiclónTropical en el #Pacífico Sur mexicano pic.twitter.com/Y86b1hBplN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

¿Cuándo podría formarse “Elida”?

Por el momento no hay una fecha confirmada para que el sistema alcance la categoría de tormenta tropical. Si las condiciones son favorables, el siguiente nombre asignado en la lista de la temporada del Pacífico será “Elida”.

Es importante recordar que no todas las zonas de baja presión logran convertirse en ciclones tropicales. Algunas pierden fuerza antes de desarrollarse, mientras que otras cambian de trayectoria o permanecen lejos de las costas mexicanas.

Por ello, las probabilidades de desarrollo pueden aumentar o disminuir conforme se emitan nuevos pronósticos.

¿Cuántos huracanes se han formado en el Pacífico en 2026?

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico se han formado cuatro tormentas tropicales, sin que ninguna haya alcanzado la categoría de huracán.

Los sistemas registrados fueron:



Tormenta “Amanda”,

Tormenta “Boris”

Tormenta “Cristina”, desarrollada entre el 8 y 11 de junio, impactó principalmente a Centroamérica, aunque también provocó lluvias en Chiapas.

Tormenta “Douglas”, del 1 al 3 de julio, se mantuvo alejada del territorio nacional y no representó ningún peligro.

¿Cómo influye “El Niño” en la temporada de huracanes del Pacífico?

La temporada de ciclones podría verse modificada con la presencia del fenómeno climático “El Niño”, caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial.

Cuando este fenómeno está presente, las aguas del Pacífico oriental, la región donde suelen formarse los ciclones que pueden acercarse a México, acumulan mayor energía, lo que favorece el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes.

Por esa razón, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua anticipan una temporada con mayor actividad en el Pacífico, con la formación estimada de entre nueve y diez tormentas tropicales, además de 4 a 5 huracanes de categoría mayor.