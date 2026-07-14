Tormentas hoy en México: Los 11 estados de México bajo riesgo de inundaciones este martes 14 de julio
Protección Civil advirtió este martes 14 de julio sobre los estados de México que tienen alertas por tormentas, además de peligro por deslaves e inundaciones, ¿cuáles son?
La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, comunicó que las alarmas por lluvias fuertes, inundaciones y deslaves siguen activas para este martes 14 de julio. Según lo dicho por las autoridades, la población debe seguir todas las indicaciones que se brinden en los canales oficiales generales y locales pues la alertas por tormentas en México no pausarán, por ahora.
¿En qué estados se espera lluvia fuerte?
¿Dónde lloverá más fuerte hoy?
Según los pronósticos del tiempo y el comunicado de la CNPC, hay 11 estados que registrarán lluvias de diferentes intensidades. La lista completa de entidades es:
- Lluvias muy fuertes, caerá agua de entre 50 a 75 mm: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
- Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm: Nayarit y Guerrero.
- Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm: Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
🗞️ #ComunicadoCNPC:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 14, 2026
CNPC mantiene la alerta por lluvias, riesgos de inundación y deslizamientos.
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Zonas de alto riesgo
Protección Civil emitió un llamado especial a las personas que viven en zonas vulnerables, estas son:
"Se pide máxima atención a los habitantes de comunidades propensas a inundaciones o al deslizamiento de laderas, cerros. Ante cualquier señal de inestabilidad del suelo o aumento rápido del agua, deben seguir los canales de evacuación o indicaciones locales de inmediato."
Recomendaciones de seguridad de Protección Civil
Las autoridades piden a la población tomar precauciones en peatones y a los que conducen para mitigar riesgos durante las tormentas:
- A pie: Evitar por completo cruzar en ríos, arroyos o calles inundadas, y mantenerse lejos de postes, cables de luz o estructuras con riesgo de caer.
- Al volante: Reducir la velocidad cuando manejes bajo la lluvia y encender las luces para mejorar la visibilidad.
Medidas ante las inundaciones
La acumulación de desechos es la principal causa de las inundaciones. Protección Civil recuerda que:
- Es necesario mantener limpias las coladeras y alcantarillas que estén frente a las casas.
- Se debe evitar arrojar basura o escombros en la vía pública, pues los residuos impiden el flujo del agua e incrementan los daños.