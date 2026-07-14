Tormentas hoy en México: Los 11 estados de México bajo riesgo de inundaciones este martes 14 de julio

La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, comunicó que las alarmas por lluvias fuertes, inundaciones y deslaves siguen activas para este martes 14 de julio. Según lo dicho por las autoridades, la población debe seguir todas las indicaciones que se brinden en los canales oficiales generales y locales pues la alertas por tormentas en México no pausarán, por ahora.

¿En qué estados se espera lluvia fuerte?

¿Dónde lloverá más fuerte hoy?

Según los pronósticos del tiempo y el comunicado de la CNPC, hay 11 estados que registrarán lluvias de diferentes intensidades. La lista completa de entidades es:

- Lluvias muy fuertes, caerá agua de entre 50 a 75 mm: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

- Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm: Nayarit y Guerrero.

- Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm: Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC mantiene la alerta por lluvias, riesgos de inundación y deslizamientos.



🔗 https://t.co/IJufJiUGAY pic.twitter.com/Omoj4kLnml — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 14, 2026

Zonas de alto riesgo

Protección Civil emitió un llamado especial a las personas que viven en zonas vulnerables, estas son:

"Se pide máxima atención a los habitantes de comunidades propensas a inundaciones o al deslizamiento de laderas, cerros. Ante cualquier señal de inestabilidad del suelo o aumento rápido del agua, deben seguir los canales de evacuación o indicaciones locales de inmediato."

Recomendaciones de seguridad de Protección Civil

Las autoridades piden a la población tomar precauciones en peatones y a los que conducen para mitigar riesgos durante las tormentas:



A pie: Evitar por completo cruzar en ríos, arroyos o calles inundadas



Evitar por completo cruzar en ríos, arroyos o Al volante: Reducir la velocidad cuando manejes bajo la lluvia y encender las luces para mejorar la visibilidad.

Medidas ante las inundaciones

La acumulación de desechos es la principal causa de las inundaciones. Protección Civil recuerda que:

