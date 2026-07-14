Intensas lluvias azotan a la CDMX: activan alerta por tormentas y granizo en estas alcaldías

¡Protégete del agua! Este lunes 13 de julio se activó nuevamente la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en gran parte de la Ciudad de México (CDMX). Se prevé que la tormenta continúe durante la tarde y noche, por lo que las autoridades advirtieron sobre posibles encharcamientos y afectaciones viales.

Se prevé que las precipitaciones se intensifiquen conforme avance la noche, por lo que las autoridades podrían actualizar el nivel de alerta a Naranja o incluso Roja, en caso de que aumente el riesgo.

Las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias en CDMX este lunes 13 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes de entre 15 y 29 mm, además de posible caída de granizo. La medida aplica para todas las alcaldías:



Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/1QpvWkgBtl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026

Fuertes lluvias en CDMX generan inundaciones y afectaciones en el tráfico

Las lluvias ya comenzaron a generar complicaciones en distintos puntos de la capital. Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentra Paseo de la Reforma, donde se reportan importantes acumulaciones de agua.

La circulación también presenta complicaciones en vialidades cercanas debido a los encharcamientos provocados por la tormenta. Mientras que, también se reportan abnegaciones en Av. Marina Nacional, col. Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las principales avenidas para atender cualquier emergencia y evitar mayores afectaciones a la movilidad.

Policías de #Tránsito de la #SSC realizan labores viales por anegamiento en bajo puente de Circuito Interior a la altura de Av. Marina Nacional, col. Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Av. de los Insurgentes.@SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/E5gudLaMuo — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 14, 2026

Recomendaciones ante las fuertes lluvias en CDMX

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la población evitar transitar por zonas inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua, ya que el nivel puede aumentar rápidamente.

Asimismo, quienes conduzcan deben reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y encender las luces debido a la baja visibilidad ocasionada por la lluvia.

También se exhortó a mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras metálicas durante las tormentas, ya que los fuertes vientos podrían provocar la caída de ramas u otros objetos.

Las autoridades pidieron seguir los avisos emitidos a través de los canales oficiales, ya que si las lluvias continúan intensificándose durante la noche, la Alerta Amarilla podría elevarse a Alerta Naranja o incluso Roja, dependiendo del nivel de riesgo registrado en la capital.