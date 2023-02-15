Ciclón “Gabrielle” deja 4 muertos en Nueva Zelanda

Chris Hipkins, primer ministro de Nueva Zelanda, confirmó que hay cuatro muertos por el paso del ciclón “Gabrielle”, que tocó tierra en el país el pasado domingo dejando un rastro de devastación.

“Lo que está claro es que es generalizada y se ha cobrado un precio más allá de las propiedades y los medios de vida de las personas. Han habido cuatro muertes confirmadas como resultado del ciclón. El dolor de sus familias y seres queridos es inimaginable”, indicó Hipkins.

El ciclón “Gabrielle” bajó por la costa este de Nueva Zelanda y aisló pueblos enteros, arrasó con puentes, granjas y ganado. Además provocó inundaciones en poblados y campos de cultivo.

Hay más de mil 400 personas desaparecidas por el paso del ciclón “Gabrielle”, además, hasta el momento nueve mil personas han sido desplazadas, tres mil de ellos se encuentran en refugios temporales.

Algunos residentes de Nueva Zelanda utilizaron un refrigerador doméstico y colchones para viajar por las calles inundadas. En los videos que circulan en redes sociales, se pudo ver que el agua le podía llegar hasta la cintura a las personas.

Los autos estaban sumergidos por el agua de la inundación que provocó el ciclón “Gabrielle”, que ya se aleja del país y esto traerá un clima mejor.

Sin embargo, se pide a los residentes de las áreas más afectadas que conserven el agua y los alimentos por temor a la escasez después de que el ciclón obligó a Nueva Zelanda a declarar el estado de emergencia nacional por tercera vez en su historia.

Rescatan a animales de inundaciones en Nueva Zelanda

Un grupo de rescate de animales en Nueva Zelanda pasó dos días ayudando a evacuar a los animales que quedaron en áreas residenciales debido a las inundaciones cruzadas por el ciclón “Gabrielle”.

El grupo, Animal Evac New Zealand, publicó videos de sus equipos rescatando a un labrador de 11 años, transportando ovejas y un caballo a un lugar seguro durante los últimos días.