Nueva Zelanda declara estado de emergencia por ciclón Gabrielle

Nueva Zelanda declara estado de emergencia este lunes 13 de febrero por la llegada del ciclón Gabrielle en la isla norte. Hay advertencia por el alto riesgo de inundaciones por mareas.

Miles de personas en Nueva Zelanda se han quedado sin electricidad y en las próximas 20 horas se esperan 400 milímetros de lluvia y rachas de viento de hasta 130 kilómetros de lluvia.

La llegada del ciclón Gabrielle a Nueva Zelanda ocasionó vuelos cancelados, escuelas cerradas y el gobierno pidió a los habitantes a colocar sacos de arena para proteger sus hogares, así como almacenar alimentos y agua y estar preparados para una posible orden de desalojo ante el estado de emergencia.

Hay al menos 58 mil hogares sin electricidad a causa del ciclón Gabrielle|NEWSHUB/via REUTERS

Ciclón Gabrielle deja a 58 mil hogares sin electricidad

El paso del ciclón Gabrielle por la isla norte de Nueva Zelanda dejó al menos a 58 mil hogares sin electricidad este lunes, esto a consecuencia de las fuertes tormentas, inundaciones y olas gigantes que azotan la región, la más poblada del país.

A pesar de los daños que ya presenta Nueva Zelanda, se prevé que en las próximas horas haya afectaciones peores. En imágenes difundidas por medios locales se ve el efecto del ciclón Gabrielle: derribo de árboles, tendidos eléctricos, carreteras dañadas, puentes golpeados por olas gigantescas, así como daños a propiedades.

Hay riesgo de evacuación en distintas zonas de Nueva Zelanda |Twitter @MonteChristoNZ/@MonteChristoNZ via REUTERS

Ante la magnitud del ciclón Gabrielle, se declaró el estado de emergencia en Auckland, que todavía se recupera de las inundaciones históricas de finales de enero que dejaron al menos cuatro fallecidos, además de afectar a las regiones de Northland, Coromandel, Gisborne y Ōpōtiki, todas en la Isla Norte.

En ese sentido, cientos de habitantes han sido evacuados en la localidad de Hahei en Nueva Zelanda a causa de un deslizamiento de tierras y se espera que los niveles en los ríos podrían alcanzar su máximo en las próximas horas.

Las autoridades y los equipos de rescate como el ejército están apoyando las tareas de evacuación y rescate en las zonas afectadas de Nueva Zelanda a causa del ciclón Gabrielle.