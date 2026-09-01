VIDEO: ¿Por qué el cielo se puso rosa antes de la tormenta? La explicación del extraño fenómeno en China

Un cielo teñido de rosa sorprendió a los habitantes de Changzhou, en China, durante la madrugada del pasado 31 de agosto.

Se presentó alrededor de las 5:30 de la mañana y duró aproximadamente ocho minutos, ocurriendo poco antes de que comenzaran fuertes lluvias en la ciudad, por lo que muchos pensaron que existe una coincidencia entre los dos fenómenos.

¿Por qué el cielo se puso rosa en China?

La explicación está relacionada principalmente con la dispersión de la luz solar en la atmósfera, también conocida como dispersión de Rayleigh o candilazo, la cual provoca que las longitudes de onda más cortas, como el color azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad.

Durante el amanecer, cuando el Sol permanece cerca del horizonte, la luz debe recorrer una mayor distancia a través de la atmósfera, provocando que gran parte de los tonos azules se dispersen y que los colores de mayor longitud de onda, como el rojo, naranja y rosa, sean más visibles.

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Circula en redes sociales el momento en que el cielo adquirió una tonalidad inusual en China.



Habitantes de Changzhou captaron el extraño fenómeno, poco antes de que intensas lluvias, relámpagos y fuertes vientos azotaran la ciudad. 🌧️⚡



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Los principales factores que causan el candilazo son:



Ángulo del Sol: Cuando el Sol está cerca del horizonte, sus rayos llegan de forma más inclinada.

Cuando el Sol está cerca del horizonte, sus rayos llegan de forma más inclinada. Dispersión de la luz: Las partículas de la atmósfera dispersan principalmente los colores azules y violetas.

Las partículas de la atmósfera dispersan principalmente los colores azules y violetas. Mayor recorrido de la luz: La luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera al amanecer o al atardecer.

La luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera al amanecer o al atardecer. Longitudes de onda: Los colores rojos, naranjas y amarillos, al tener longitudes de onda más largas, pueden atravesar mejor la atmósfera.

Los colores rojos, naranjas y amarillos, al tener longitudes de onda más largas, pueden atravesar mejor la atmósfera. Humedad: La cantidad de vapor de agua en el aire influye en la forma en que se dispersa la luz.

La cantidad de vapor de agua en el aire influye en la forma en que se dispersa la luz. Contaminación atmosférica: En determinadas condiciones, puede aumentar la cantidad de partículas que interactúan con la luz.

En determinadas condiciones, puede aumentar la cantidad de partículas que interactúan con la luz. Presencia y altura de las nubes: Las nubes medias y altas pueden recibir directamente los últimos rayos del Sol y adquirir tonalidades rojizas.



Fuerte tormenta en China tras el cielo rosa

El fenómeno del cielo rosa en China coincidió con la llegada de condiciones meteorológicas severas, pues 20 minutos después de que el cielo cambiara de color, distintas zonas de Changzhou comenzaron a registrar lluvias intensas y tormentas.

Aunque existe la creencia de que un cielo rojo o rosa anuncia directamente la llegada de mal tiempo, el color no permite predecir una tormenta, por lo que los dos fenómenos no están relacionados.

