¿Por qué el cielo se puso rojo en Colombia tras el terremoto? Captan impactantes imágenes en Sucre

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto no es el único fenómeno que llegó a Colombia, pues en del municipio de Galeras, en el departamento de Sucre, se pudo percibir un cielo rojo.

Cerca del atardecer, los pobladores de Sucre notaron que las nubes se tornaron completamente rojas, preocupando a más de uno por una supuesta relación con el reciente sismo que sacudió el país hace unos días, aunque expertos de la NASA ya descartaron esa posibilidad, mencionando en diversos artículos que es un efecto natural.

Cielo rojo en Colombia días después del terremoto

Cerca del atardecer del viernes 14 de agosto, los habitantes de Sucre reportaron un extraño fenómeno en el cielo.

En videos compartidos a través de redes sociales se puede ver que las nubes parecen cambiar de color, tornándose de un tono rojo intenso.

¿Por qué el cielo se puso rojo tras el terremoto de Colombia?

A pesar de que el color rojo en el cielo se dio cuatro días después del terremoto en Colombia, expertos señalan que el efecto no tiene relación con el movimiento telúrico.

El fenómeno se debe a la dispersión de la luz solar en la atmósfera, también conocida como dispersión de Rayleigh o candilazo en meteorología.

Los principales factores que causan el candilazo son:

