Científicos de China rompen récord mundial con alto campo magnético

Científicos chinos produjeron un campo magnético estable de 45.22 teslas, el campo de mayor intensidad creado por un imán en funcionamiento y rompieron un récord a nivel mundial, según el Instituto de Ciencias Físicas de Hefei (HFIPS, por sus siglas en inglés), subordinado a la Academia de Ciencias de China.

El logro, obtenido con el imán híbrido de la instalación de campo magnético estable de alta intensidad (SHMFF, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Hefei, capital de la provincia oriental china de Anhui, rompe el récord mundial anterior de 45 teslas, establecido en el año de 1999 por un imán híbrido en el Laboratorio Nacional de Campo Magnético Alto de Estados Unidos.

El éxito del campo magnético estable de 45.22 teslas representa un hito importante en el desarrollo de la tecnología magnética en China y el mundo.

China sets world record in steady high magnetic field research pic.twitter.com/lYwUUWuJqX — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) August 13, 2022

China establece récord mundial en investigación de alto campo magnético

Kuang Guangli, director académico del Laboratorio de Campo Magnético Alto del Instituto de Ciencias Físicas de Hefei, señaló que "los campos magnéticos más fuertes permiten a los científicos ver con mayor claridad las estructuras internas de los materiales, lo que ayuda a comprender mejor el mundo y a desarrollar nuevas tecnologías".

Cabe señalar que el alto campo magnético es como un microscopio con el que se pueden ver las estructuras internas y las características del material y conforme a Guangli, "esto proporcionará una plataforma de alto nivel para que los científicos exploren la ciencia de vanguardia y desempeñará un papel importante en el apoyo tanto a nuestra investigación como a nuestro desarrollo básicos principales".

El equipo científico de la SHMFF construyó con éxito el imán híbrido en 2016, que generó un campo magnético central de 40 teslas en ese momento, convirtiéndolo en el segundo imán de un nivel de 40 teslas en el mundo.

La SHMFF, que está abierta a científicos de todo el mundo, ha operado más de 500 mil horas de máquina desde que comenzó a funcionar, proporcionando a más de 170 instituciones científicas y educativas nacionales y extranjeras las condiciones experimentales para la investigación de vanguardia en múltiples disciplinas, como la física, la química, los materiales, las ciencias de la vida y la ingeniería.