VIDEO: Prosthesis, el exoesqueleto más grande del mundo

Jonathan Tippett, artista, ingeniero mecánico e inventor de Canadá, tardó unos 13 años en ver su creación. Él convirtió su fascinación por los exoesqueletos que vio en películas como Alien, Iron Man y Transformers, en Prosthesis, el exoesqueleto más grande del mundo.

Jonathan Tippett, ingeniero:

Vi esas hermosas esculturas de piezas mecánicas de diez pies de altura, esculturas estáticas de patas de dinosaurio. Pensé qué pasaría si pudieras sentarte encima de ellas y controlarlas con las piernas y podrías controlarlas con los brazos.

Millones de dólares en investigación y desarrollo, visitas a convenciones comerciales y exposiciones de arte, y una pandemia mundial, tuvieron que pasar antes de que el también fundador de Exosapien Technologies, hiciera realidad su sueño. Este mecanismo de exoesqueleto completamente operativo, llamado Prosthesis, ha asombrado a personas en todo el mundo.

Walking a 4 legged mech - the basics. One stepping.



When pilots start working on taking steps it can sometimes be challenging for them to understand exactly what they need to do. For that we created this animation to hopefully make things clearer. What do you think?#howto #mech pic.twitter.com/xZXKFXiXc0 — EXOSAPIEN TECHNOLOGIES (@exosapientech) June 15, 2022

Prosthesis es como el resultado de una cruza "entre una excavadora, un buggy y un dinosaurio": Tippett

Él describe la experiencia de pilotar a Prosthesis como algo tan único que a veces provoca risas o miedo en los rostros de quienes lo experimentan.

Jonathan Tippett, agrega que: "Literalmente no hay nada como eso, nada como meterse en un traje gigante de 4 mil kilogramos y 200 caballos de fuerza" y resalta que el exoesqueleto mecánico de 10 pies de altura de Exosapien Technologies, amplifica tu fuerza unas 50 veces.

Las imágenes no corresponden a las de una película de ciencia ficción, el Prosthesis es un gigante traje mecánico de exoesqueleto, cien por ciento real y manejable por los humanos.

Prosthesis entra en la categoría de los "mechas", vehículos de gran tamaño que poseen partes móviles que actúan como piernas o brazos y varían en su uso, según las necesidades en el terreno.

Cabe señalar que la diferencia entre un "mecha" y un robot radica en que el primero es controlado por un piloto, mientras que un robot tiene movimiento por cuenta propia.

Artist and mechanical engineer Jonathan Tippett was transfixed by 'Transformers' and the power loader in James Cameron's film 'Aliens.' Tippett has managed to build the world's largest exoskeleton mech suit and is pioneering the sport of mech racing pic.twitter.com/3BY9JG7j2n — Reuters (@Reuters) August 2, 2022

Prosthesis, titánico vehículo ya incluido en los Records Mundiales Guinness

En el año 2020, el robot de Exosapien Technologies, fue reconocido por el Libro Guinness de los récords mundiales como el exoesqueleto tetrápodo más grande del mundo.

Exosapien Technologies, había planeado llevar su exoesqueleto mecánico a la carretera durante ese mismo año, pero la contingencia sanitaria por Covid-19, obstaculizó sus planes por lo que continuaron probando el mecanismo y desarrollando nuevas ideas que posteriormente se efectúe una flota de segunda generación.

El exoesqueleto más grande del mundo, Prosthesis, mide 3.96 metros de alto, 5.1 metros de largo y 5 y medio metros de ancho. Pesa cerca de 3 y media toneladas, por ello es considerado el "exoesqueleto tetrápodo más grande del mundo", según informa el libro de los Records Mundiales Guinness.

Las patas y cuerpo de Prosthesis están hechos de mil 600 kilogramos de tubos de acero "Chromoly", material de alto rendimiento que se utiliza en la industria aeroespacial y en los autos de carreras.

Se busca piloto para Prosthesis, el exoesqueleto más grande del mundo

Desde hace unos meses, Tippett ha entrenado a pilotos potenciales en su rancho en Canadá. Todos los aspirantes a conducir este "coloso mecánico" deben completar un entrenamiento que dura de 3 a 4 días para poder comprender los conceptos básicos y empezar a dominar los controles de Prosthesis.

Se estima que la construcción de un exoesqueleto como este, podría costar entre 1 y medio y dos millones de dólares (entre 30 y 40 millones de pesos), aún así, su creador asegura que un traje mecánico del tipo, es tan útil como un humano "pero amplificado 50 veces".