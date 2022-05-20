Científicos neutralizan veneno de serpiente Yarará en Brasil

Una sustancia presente en frutas y verduras puede neutralizar el veneno de serpiente Yarará, una víbora común en gran parte de Sudamérica, según han descubierto científicos de Brasil.

En Brasil, la "Bothrops jararaca", también llamada Yarará o víbora de la cruz, es la responsable de la mayoría de las aproximadamente 26 mil mordeduras de serpiente registradas cada año en la "nación carioca", según la Base de Datos de Reptiles.

Conforme a un estudio, que fue realizado por el Instituto Butantan de Sao Paulo y publicado en la revista Frontiers in Pharmacology, se descubrió que una versión modificada del compuesto rutina, la succinilrutina soluble en agua, puede retrasar el efecto de una mordedura venenosa.

El hallazgo podría complementar el tratamiento estándar con suero "anti-bothrópico", ofreciendo una solución de emergencia para los mordidos en lugares remotos donde el acceso inmediato a los servicios médicos es imposible.

Marcelo Santoro, que coordinó la investigación, señaló que el suero trata los principales efectos del veneno de una serpiente tras una mordedura, en este caso de una Yarará.

"En este sentido, la rutina serviría como coadyuvante: no para sustituir el suero, sino para retrasar los efectos del envenenamiento, controlando la hemorragia y la inflamación", señaló Marcelo Santoro.

Toxins

3DSL.pdb THE THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF BOTHROPASIN, THE MAIN HEMORRHAGIC

FACTOR FROM BOTHROPS JARARACA VENOM. pic.twitter.com/yksqjCCFhe — Proteinnerd (@Proteinnerd1) June 27, 2018

¿Qué tan venenosa es la Yarará?

Irascible y agresiva, el veneno de la serpiente Yarará es, como en otras especies del género Bothrops, una hemotoxina potente, cuya acción sobre la hemoglobina de la sangre impide el transporte de oxígeno a los tejidos. Aunque raramente mortal, este veneno de serpiente, puede causar daños locales serios.

Se ha reportado que esta especie de reptil (la Yarará) puede exceder 2 metros de longitud, aunque otros registros verifican un máximo de 170 centímetros. El largo promedio es de entr los 80 y 120 centímetros, con hembras significativamente más largas y más pesadas.

A cada lado de la cabeza, la sepiente Yarará tiene una foseta loreal ubicada entre el ojo y el hocico, que sirve para detectar presas que emiten radiación infrarroja. Cabe señalar que la foseta loreal es una característica compartida con las demás víboras de foseta.