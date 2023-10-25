¡Toma precauciones! Reabren paso a vehículos de emergencia en Autopista México-Acapulco tras deslave

Durante los primeros minutos de este jueves 26 de octubre 2023, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informó que continúa el cierre a la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, justo a la altura del kilómetro 360 en ambas direcciones.

CAPUFE confirmó que en la zona únicamente hay paso para vehículos oficiales y de emergencias.

⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️

Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 360 en ambas direcciones, por deslave de talud. En la zona únicamente hay paso para vehículos oficiales y de emergencia. Para información de… — CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2023

La Guardia Nacional Carreteras mantiene una serie de filtros de seguridad y de inspección sobre la Autopista México- Acapulco, partir de la caseta Paso Morelos. Autoridades piden usar la carretera solo para los casos de emergecnias.

La @GN_Carreteras mantiene filtros de seguridad y revisión a partir de la caseta Paso Morelos, en la autopista México-Acapulco.



Piden usar la carretera sólo para #emergencias



El reporte de @cesarmendez28 pic.twitter.com/BS6K28SgGH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

La Secretaría Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó sobre que se logró reabrir el paso para vehículos de emergencia en el kilómetro 360 de la autopista México-Acapulco en ambas direcciones. Aún así, la SICT reiteró su llamado para que los usuarios se abstengan de circular por dicha autopista hasta que se normalicen las condiciones de operación, luego del paso del huracán Otis en el estado de Guerrero.

#IMPORTANTE | La @SICTmx informó que se logró reabrir el paso a vehículos de #emergencia en el Km 360, de la autopista México-Acapulco, en ambas direcciones.



Reitera a los usuarios abstenerse de circular por dicha carretera. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Previamente, la Secretaría Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó la apertura de uno de los tramos de la autopista México-Acapulco a partir del kilómetro 360, después de que se registrará un deslave en esta zona tras el paso del Huracán Otis.

La autopista se mantuvo cerrada por ambos sentidos desde las primeras horas de este miércoles 25 de octubre.

La #SICTInforma que trabaja en el desbloqueo del kilómetro 360 (La Venta) de la Autopista México-Acapulco para agilizar la circulación vehicular.



🚧 Se reitera que por la emergencia se evite transitar por la zona. — SICT México (@SICTmx) October 25, 2023

Capufe informa sobre lluvia y neblina en Autopista México - Cuernavaca

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informa que la Autopista México - Cuernavaca presenta lluvia además de neblina por lo que se recomienda a los automovilistas que disminuyan sus velocidad, que enciendan sus luces y que manejen con precaución.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista México - Cuernavaca continúa #lluvia y #neblina. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 25, 2023

¿Cuáles son las carreteras afectadas por paso del Huracán Otis?

Durante la madrugada de este miércoles 25 de octubre 2023 el Huracán Otis azotó Acapulco Guerrero siendo Categoría 5, con vientos máximos de 270 km/h y rachas de 330 km/h, provocando daños en las distintas carreteras para llegar a este estado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) advirtió a las y los conductores evitar transitar por las siguientes carreteras:



Carretera México-Acapulco, tramo Chilpancingo-Acapulco kilometro 360; se registra cierre total.

Kilómetro 71+000, tramo Chilpncingo-Acapulco; se registra desbordamiento del Río Papagayo.

Carretera Chilpancigo Acapulco; se reporta caída de rocas en la Ruta 95.

#SICTInforma



La #SICT hace un atento llamado al público en general para evitar el tránsito de la carretera México-Acapulco, ya que existen cierres de la circulación en ambos sentidos a la altura del km 360 (la Venta). pic.twitter.com/SMgRbZlQ79 — SICT México (@SICTmx) October 25, 2023

Despliegan más de 900 trabajadores para atención en carreteas afectadas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dispuso una brigada de más de 900 trabajadores, 60 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada para brindar atención a las carreteras afectadas por el paso del Huracán Otis.

Además se desplegaron alrededor de 50 ingenieros y técnicos, así como tractores, retroexcavadoras, motoconformadas, cargadores frontales de energía, compactadores y caminos de volteo.

#SICTInforma



La #SICT informa que existe un desbordamiento del río Papagayo en el kilometro 70+000 en el tramo Chilpancingo-Acapulco. Se solicita evitar el tránsito en esta autopista. pic.twitter.com/PLRW2DZXHT — SICT México (@SICTmx) October 25, 2023

Mal clima podría ocasionar otro deslave en Autopista Cuernavaca-Acapulco

De acuerdo con algunos reportes, la lluvia continúa en esta zona, lo que ha dificultado los trabajos de restauración; por otro lado, aumenta el riesgo de otro posible deslave.

Se reporta que no por el momento no hay servicio de energía eléctrica, por lo que la CFE ya se encuentra trabajando para restablecer este servicio.

Por su parte, elementos del Ejército y Guardia Nacional, se encuentran en camino a la Autopista Cuernavaca-Acapulco para poder resolver este problema lo más pronto posible.

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¿Cuáles son las alternativas viales por cierre en Autopista Cuernavaca-Acapulco?

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) para poder obtener las distintas alternativas viales, las y los automovilistas deben comunicarse al 088 de Guardia Nacional Carreteras, en el que se les brindará la atención necesaria.

Buenos días, para información de vías alternas por favor llama al 088 de @GN_Carreteras. — CAPUFE (@CAPUFE) October 25, 2023

Se desborda río Papagayo tras paso de "Otis"

Por otro lado, la carretera Chilpancingo-Acapulco en el km 71+000 ha sido cerrada completamente por el desbordamiento del río Papagayo a causa de las lluvias ocasionadas por el huracán "Otis"..

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene vigilada la vía hasta que el agua regrese al cauce.



Suspenden servicio líneas de transporte

En tanto, las empresas de autobuses de pasajeros, Estrella de Oro y Costa Line suspendieron sus viajes de Tierra Caliente a Acapulco por tiempo indefinido.

El último autobús que salió para aquel puerto, fue a las 5:10 de este día y se presume que aunque hubo algunos inconvenientes en el trayecto, llegó con bien.

