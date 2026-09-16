Cierran puertos en Sonora y Baja California por temporal: estas son las zonas afectadas
Sonora y Baja California mantienen puertos cerrados por el temporal, con lluvias fuertes, viento y oleaje elevado. Conoce las zonas afectadas.
¡Cierran puertos en Sonora y Baja California! Si tienes planeada alguna actividad en el mar o en zonas ribereñas del noroeste de México, toma en cuenta que algunos puertos permanecen cerrados debido al temporal, que genera lluvias fuertes, viento intenso y oleaje elevado. Conoce los puntos afectados.
Estos puertos están cerrados por el temporal en el noroeste de México
El temporal que afecta al noroeste del país provocó el cierre de algunos puertos debido a las condiciones de lluvia fuerte a intensa, viento fuerte y oleaje elevado.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron atender indicaciones y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.
En el océano Pacífico, el cierre contempla restricciones para embarcaciones mayores y menores en varios puntos de Sonora y Baja California.
En el caso de las embarcaciones mayores, el cierre se mantiene en:
- Puerto Peñasco, Sonora
Para las embarcaciones menores, las restricciones corresponden a los siguientes puntos:
- San Felipe, Baja California
- Golfo de Santa Clara, Sonora
- Puerto Peñasco, Sonora
- Puerto Libertad, Sonora
- Bahía Kino, Sonora
⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al temporal en el noroeste del país, con lluvias fuertes a intensas, viento fuerte y oleaje elevado:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 15, 2026
🌊Océano Pacífico🌊
⛴️ - Embarcaciones mayores:
🔹 Sonora: Puerto Peñasco.
⛵ - Embarcaciones menores:
🔹 Baja California: San… pic.twitter.com/7tTSMcazAA
Las condiciones meteorológicas adversas pueden representar un riesgo para quienes realizan actividades en el mar, por lo que las autoridades piden mantenerse bajo las recomendaciones de las autoridades.
¿Qué es un temporal y cómo afecta?
Un temporal es un periodo en el que se presentan condiciones meteorológicas adversas que pueden mantenerse durante cierto tiempo y afectar distintas actividades.
Dependiendo de sus características, puede estar acompañado de lluvias, viento fuerte y oleaje elevado.
Este es el clima para Sonora y Baja California
Para mañana, Sonora y Baja California tendrán condiciones de lluvia debido a la presencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México.
Se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de descargas eléctricas y rachas de fuertes vientos.
En Sonora, una zona de baja presión con potencial ciclónico ingresará al estado y se debilitará paulatinamente. Sin embargo, el sistema mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.
Baja California se encuentra entre los estados donde se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte.