Cierran puertos en Sonora y Baja California por temporal: estas son las zonas afectadas

¡Cierran puertos en Sonora y Baja California! Si tienes planeada alguna actividad en el mar o en zonas ribereñas del noroeste de México, toma en cuenta que algunos puertos permanecen cerrados debido al temporal, que genera lluvias fuertes, viento intenso y oleaje elevado. Conoce los puntos afectados.

Estos puertos están cerrados por el temporal en el noroeste de México

El temporal que afecta al noroeste del país provocó el cierre de algunos puertos debido a las condiciones de lluvia fuerte a intensa, viento fuerte y oleaje elevado.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron atender indicaciones y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

En el océano Pacífico, el cierre contempla restricciones para embarcaciones mayores y menores en varios puntos de Sonora y Baja California.

En el caso de las embarcaciones mayores, el cierre se mantiene en:



Puerto Peñasco, Sonora

Para las embarcaciones menores, las restricciones corresponden a los siguientes puntos:



San Felipe, Baja California

Golfo de Santa Clara, Sonora

Puerto Peñasco, Sonora

Puerto Libertad, Sonora

Bahía Kino, Sonora

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al temporal en el noroeste del país, con lluvias fuertes a intensas, viento fuerte y oleaje elevado:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Sonora: Puerto Peñasco.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California: San… pic.twitter.com/7tTSMcazAA — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 15, 2026

Las condiciones meteorológicas adversas pueden representar un riesgo para quienes realizan actividades en el mar, por lo que las autoridades piden mantenerse bajo las recomendaciones de las autoridades.

¿Qué es un temporal y cómo afecta?

Un temporal es un periodo en el que se presentan condiciones meteorológicas adversas que pueden mantenerse durante cierto tiempo y afectar distintas actividades.

Dependiendo de sus características, puede estar acompañado de lluvias, viento fuerte y oleaje elevado.

Este es el clima para Sonora y Baja California

Para mañana, Sonora y Baja California tendrán condiciones de lluvia debido a la presencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México.

Se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de descargas eléctricas y rachas de fuertes vientos.

En Sonora, una zona de baja presión con potencial ciclónico ingresará al estado y se debilitará paulatinamente. Sin embargo, el sistema mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.

Baja California se encuentra entre los estados donde se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte.