¿Sacudida en los mercados? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 7 de enero 2025; dólar y peso mexicano

¡Cambios en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 7 de enero de 2026.

El petroleó sigue registrando pérdidas importantes para el cierre de este miércoles tras el acuerdo de Donald Trump para importar crudo venezolano.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 7 de enero 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró -0.25% a 64,856.96 puntos al cierre de este miércoles 7 de enero de 2026.

Cierre Wall Street hoy 7 de enero 2026

El S&P 500 cerró a la baja el miércoles. De cara a la temporada de resultados del cuarto trimestre en las próximas semanas, las valoraciones en Wall Street siguen siendo relativamente elevadas.

El S&P 500 cotiza a unas 22 veces las ganancias esperadas, una reducción respecto a las 23 de noviembre, pero por encima del promedio de cinco años del índice de 19, según datos de LSEG. Según datos preliminares:



S&P 500 perdió 23,64 puntos, o 0,34%, para cerrar en 6.921,18 puntos

Nasdaq Composite ganó 39,30 puntos, o un 0,17%, hasta los 23.586,47

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 472,60 puntos, o 0,96%, a 48.999,39

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 7 de enero de 2026, en $16.45 pesos la compra y en $19.05 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.75 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 7 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 7 de enero de 2026, se ubica en 91 mil 178 dólares por unidad, registrando una importante baja a 2.70% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 638 mil 149 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 7 de enero 2026

¡Sigue bajando! El precio del petróleo volvió a caer este miércoles 7 de enero de 2026, mientras los inversionistas asimilaban el acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump, para importar crudo venezolano por valor de hasta 2.000 millones de dólares, una medida que elevaría los suministros al mayor consumidor de petróleo del mundo.



Petróleo Brent - 59.94 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 55.99 dólares por barril.

Ambos índices de referencia extendieron caídas de más de 1 dólar respecto de la sesión de negociación anterior, ya que los participantes del mercado esperaban una amplia oferta global este año.

Con información de Reuters