¿Regalo de Navidad? México envía otro buque con combustible a Cuba a finales de 2025

Un buque petrolero salió de México con combustible y llegó a la isla de Cuba el 23 de diciembre de 2025, en uno de los constantes envíos que el actual gobierno mexicano ha decidido hacer a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Cabe recordar que la publicación británica Financial Times reveló que nuestro país se convirtió en el primer proveedor de petróleo a Cuba en 2025, con lo cual desbancó a Venezuela, país sudamericano que está en problemas actuales tras la caída de su dirigente, Nicolás Maduro.

En ese contexto, el portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este 7 de enero de 2026 que México envió un buque con casi 13 millones de litros de “diésel automotriz”, un cargamento valuado en más de 14.6 millones de dólares en los últimos meses de 2025.

La plataforma Veritrade registra los envíos de este tipo, los cuales muestran que son enviados por Gasolinas Bienestar, una empresa filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que son recibidos por Coreydan S.A., una compañía cubana.

Gasolinas Bienestar es una empresa subsidiaria de Pemex creada en julio de 2023. Anteriormente, la empresa productiva del Estado realizaba sus actividades de exportación por medio de Pemex Internacional (PMI), la cual tenía sede en Estados Unidos, pero dicha compañía tenía que atenerse a la supervisión de las autoridades norteamericanas.

Aunque disminuyó su proporción, los envíos de combustible a la isla continuaron en los últimos meses del año. Un segundo cargamento partió el 19 de diciembre desde la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde opera una terminal marítima de Pemex. Este llegó a La Habana el 23 de diciembre de 2025, a bordo del buque Ocean Mariner.

Al menos desde mayo de 2025, esta embarcación registrada en Liberia, con capacidad para 86 mil 195 barriles (aproximadamente 14 millones de litros), realizó múltiples traslados entre México y Cuba. El navío zarpó desde puertos mexicanos como Coatzacoalcos hacia destinos como La Habana, Moa y Cienfuegos, donde se ubica la refinería Camilo Cienfuegos. El último cargamento del buque Ocean Mariner arribó a La Habana el 23 de diciembre de 2025.