Conoce el cierre de bolsas hoy 12 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 12 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 1.19% a 49,745.16 puntos al cierre de este hoy 12 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 12 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 12 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street bajaron este jueves 12 de octubre 2023, después de que una subasta del Tesoro estadounidense elevará los rendimientos de los bonos, al tiempo que los inversores asimilaba un aumento de los precios al consumidor en el país por encima de lo esperado en septiembre.

El índice Nasdaq Composite cedió un 0.63% a 13,574,22 unidades.

El índice S&P 500 cayó un 0.62% a 4,349.45 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió un 0.51% a 33,631.10 unidades.

Cierre de bolsas hoy 12 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 12 de octubre 2023?

El dólar se fortaleció el jueves 12 de octubre 2023, después de que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado en septiembre, reforzando las perspectivas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas durante algún tiempo.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este jueves 12 de octubre 2023 en $17.10 pesos la compra y se vende en $17.90 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 12 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo revirtieron sus ganancias iniciales el jueves 12 de octubre en una sesión volátil, después de que un gran aumento en las existencias de crudo de Estados Unidos contrarrestara las expectativas de que las tasas de interés de ese país habían tocado techo.

Precio del petróleo Brent subió 18 centavos a 86.00 dólares por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)cayó 58 centavos a 82.91 dólares el barril.