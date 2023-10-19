Conoce el cierre de bolsas hoy 19 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 19 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 19 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 19 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.95% a 48,804.61 puntos al cierre de este hoy 19 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 19 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 19 de octubre 2023?

Wall Street cerró a la baja el jueves 19 de octubre 2023, cuando cedieron con fuerza los papeles de Tesla y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitiera comentarios que hicieron poco por calmar el temor del mercado a tasas de interés más altas.

El índice Nasdaq Composite cedió un 0.97% a 13,185.69 unidades.

El índice S&P 500 cayó un 0.86% a 4,277.58 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0.76% a 33,410.84 unidades.

Cierre de bolsas hoy 19 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 19 de octubre 2023?

El dólar cayó el jueves 19 de octubre 2023, después de que se interpretó que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró en general moderado en comentarios realizados en un foro económico, pese a que advirtió de que el banco central de Estados Unidos podría volver a subir las tasas de interés.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este jueves 19 de octubre 2023, en $17.45 pesos la compra y se vende en $18.30 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 19 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo subió el jueves 19 de octubre 2023, mientras los operadores siguen temerosos de que la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza escale a un conflicto regional.

Precio del petróleo Brent subieron 88 centavos de dólar a 93.38 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sumó 1.05 dólares a 89.37 billetes verdes por barril.