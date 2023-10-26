Conoce el cierre de bolsas hoy 26 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 26 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 26 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 26 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.85% a 49,182.37 puntos al cierre de este hoy 26 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 26 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 26 de octubre 2023?

Wall Street cerró a la baja el jueves 26 de octubre 2023, arrastrado por las acciones tecnológicas y de gran capitalización, mientras los inversores digerían resultados trimestrales mixtos y señales de fortaleza económica, que podrían animar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés altas más tiempo.

El índice Nasdaq Composite cedió un 1.76% a 12,595.61 unidades.

El índice S&P 500 perdió un 1.18% a 4,137.18 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0.76% a 32,784.1 unidades.

Cierre de bolsas hoy 26 de octubre 2023 en México

|FIA

¿Cómo cerró el dólar hoy 26 de octubre 2023?

El dólar anotó modestas alzas frente a una cesta de divisas el jueves 26 de octubre 2023 después de que datos mostraran que la economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en casi dos años en el tercer trimestre, desafiando una vez más las funestas advertencias de una recesión.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este jueves 26 de octubre 2023, en $17.30 pesos la compra y se vende en $18.15 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 26 de octubre 2023 en México

|FIA

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo cayó más de 2 dólares por barril el jueves 26 de octubre 2023, ya que se moderaba el temor a un conflicto más amplio en Oriente Medio, al tiempo que la demanda estadounidense mostraba señales de debilitamiento.

Precio del petróleo Brent perdieron 2.20 dólares a 87.93 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas perdieron 2.18 dólares a 83.21 billetes verdes por barril.