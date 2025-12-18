¿Dólar vuelve a subir? Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores este jueves 18 de diciembre

¡Atención en los mercados! Este jueves 18 de diciembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró ganancias, tras varios días en números rojos. Mientras que en Wall Street, el anuncio de Donald Trump permitió que los índices bursátiles repuntaran.

Para conocer si es un buen momento para invertir, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la BMV, así como el precio del dólar, luego de que alcanzara los 17 pesos en días anteriores.

¿En cuánto cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy jueves 18 de diciembre?

El principal índice accionario de la BMV finalizó con 63,783.58 puntos. Registrando un aumento del 2% respecto a la jornada del día de ayer, que en puntos equivale a 1,255.52.

La moneda local también logró mantenerse estable, a pesar de que este semana el "súper peso" rozó las 17 unidades. Al cierre, el Banco de México (Banxico) informó que el dólar se cotizó en 18.00 pesos.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 18 de diciembre?

Los números en Wall Street subieron luego de que la inflación en Estados Unidos fuera menor a lo esperado. De acuerdo con el índice de precios al consumidor, este aumentó un 2.7%, por debajo del pronóstico, lo que aumentó las expectativas de que la Reserva Federal pueda bajar las tasas de interés.



Dow Jones: subió 65.88 puntos y cerró en 47,951.85.

subió 65.88 puntos y cerró en 47,951.85. S&P 500: avanzó 53.33 puntos hasta llegar a 6,774.76.

avanzó 53.33 puntos hasta llegar a 6,774.76. Nasdaq Composite: ganó 313.04 puntos y se ubicó en 23,006.36.

Precio del dólar en México hoy: ¿en cuánto se cotizó?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy en $16.65 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; aunque el precio puede varíar en diferentes regiones.

Valor del Bitcoin hoy en México

¿Quieres invertir en criptomonedas? El precio del Bitcoin se ubicó en 85 mil 611 dólares por unidad, registrando una baja del 0.62% en comparación con el día de ayer.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 541 mil 815 pesos por unidad.

