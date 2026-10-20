¡Toma previsiones! Revisa las alternativas viales y horarios por el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX

Los cierres viales por el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026, transformarán el flujo vehicular en el corazón de la Ciudad de México este sábado 24 de octubre. Si planeas transitar por la zona centro en automóvil o sumarte sobre ruedas, vale la pena anticipar tus trayectos, ya que la circulación vehicular se pausará de 18:00 a 22:00 horas.

Calles cerradas y tramos del recorrido

El circuito abarca 13 kilómetros de extensión. La restricción principal estará sobre Paseo de la Reforma. El tramo que va de la Glorieta del Ahuehuete a la Glorieta Cuitláhuac funcionará en un solo sentido, mientras que el trayecto de Izazaga a la Glorieta del Caballito estará habilitado en ambos sentidos para los ciclistas.

Además de Reforma, la ruta atravesará puntos como el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, Bellas Artes, Eje Central y la calle 5 de Febrero hasta llegar a Izazaga. Por ello, el paso de vehículos quedará suspendido temporalmente en estos cruces estratégicos.

Si buscas evitar el auto, otra opción será mediante la Red de Movilidad Integrada (Red MI) la cual permitirá a los asistentes ingresar a las unidades de Trolebús, Metrobús y Metro desde las 17:00 horas, en el caso de Cablebús será desde el inicio del servicio.

¡Prepara la bici y el disfraz! 🚲 Te espera el Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos en la Ciudad de México.💀 Disfruta de un ambiente lleno de tradición, música, color y disfraces increíbles por calles más emblemáticas de nuestra Capital. ¿Te lo piensas perder?👇 https://t.co/O3VKlj7kTi — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 20, 2026

Alternativas viales para moverte en ese día

Para evitar contratiempos durante las cuatro horas de actividad, la Secretaría de Movilidad sugiere vías alternas despejadas:

Sentido Norte - Sur (y viceversa):

Circuito Interior

Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)

Avenida Insurgentes (tramos fuera del cruce con Reforma)

Balderas y Doctor Río de la Loza

Sentido Este - Oeste (y viceversa):

Avenida Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Norte

Ribera de San Cosme / México-Tacuba

El evento no solo contempla el trayecto en bicicleta, también incluye un concurso de disfraces en la Glorieta del Ahuehuete, préstamo de bicis del INJUVE y Biciescuela en El Caballito. Organiza tu tiempo, prepara las vías de escape si manejas o ajusta el casco para disfrutar del paseo.