Las cifras hablan por sí solas: homicidios en Sinaloa contradicen al “Detector de Mentiras”

La sección “El Detector de Mentiras” mostró un reporte de ADN Noticias sobre el repunte de homicidios diarios en Sinaloa durante agosto de 2026; lo tacharon como información incorrecta, pero eso sí con cifras de julio 2026.

En dicho mes, Sinaloa registró una disminución del 52% en el promedio diario de muertes violentas, pero para el octavo mes la historia cambio. El estado, que hoy libra una narcoguerra y cuyo gobernador con licencia está acusado de nexos con el crimen organizado, registró varios días con más de cinco homicidios dolosos.

Y aunque la verdad duela, esas cifras no nos la inventamos; la información se puede consultar con datos del Gabinete de Seguridad. Datos que muestran la violencia que persiste en la región.