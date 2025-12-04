Sinaloa golpeada por la narcoguerra: Balaceras e incendios marcan jornada violenta

La violencia volvió a golpear a Sinaloa con una fuerza que estremeció a los ciudadanos. Durante la madrugada, una privada del sector Portalegre, en Culiacán, fue escenario de un ataque armado que incluyó balaceras, ingreso forzado, incendios y daños materiales de alto impacto.

Balaceras e incendios forzados sacuden tranquilidad en Sinaloa

Habitantes de la zona reportaron que hombres armados forzaron la pluma de acceso, entraron en caravana y abrieron fuego contra una vivienda ubicada sobre el bulevar Conquistadores, en el área de Circuito Plaza Mayor y Plaza Castilla.

De acuerdo con el reporte inicial al 911, los atacantes no sólo dispararon contra la fachada: también incendiaron la casa y destruyeron dos vehículos de lujo que estaban estacionados en la cochera.

Bomberos de Culiacán acudieron a sofocar el fuego, mientras elementos policiales resguardaron el área; en el lugar se localizaron decenas de casquillos percutidos, reforzando la magnitud del ataque.

Horas antes, otra vivienda también fue blanco de la violencia; en el fraccionamiento Canaco, al norte de Culiacán, sujetos armados irrumpieron en una residencia de dos plantas, reventaron el portón y provocaron un incendio intencional.

El inmueble se encontraba deshabitado, por lo que no hubo personas lesionadas, pero los daños fueron significativos.

A unos metros de la casa, autoridades encontraron dos artefactos explosivos de fabricación artesanal que no detonaron; personal especializado de la Sedena aseguró la zona y retiró los dispositivos.

Ataques armados dejan saldo fatal en Sinaloa

La jornada violenta no terminó ahí. En distintos municipios del estado se reportó el hallazgo de cuerpos con impactos de bala y signos de violencia.

En Villa Juárez, Navolato, un hombre fue encontrado dentro de un canal hidráulico; en el canal Santa Elena, autoridades localizaron otro cuerpo flotando, también con heridas de arma de fuego.

En San Ignacio, hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a un hombre de 45 años, además de privar de la libertad a otra persona. Y en la colonia Alamitos, en la capital, Jorge “N”, de 26 años, fue atacado en el patio de su casa y perdió la vida.

La violencia, dispersa y sostenida, dejó un saldo de múltiples balaceras, viviendas incendiadas y al menos cinco personas asesinadas en distintos puntos de Sinaloa.

Las autoridades mantienen operativos en las zonas afectadas mientras se desarrollan las investigaciones.