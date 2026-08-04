Cansadas de los feminicidios protestan en Sinaloa; han aumentado más del 40%

Integrantes de diversos colectivos feministas se manifestaron este lunes en el Patio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa, para exigir una respuesta contundente ante el aumento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Durante la protesta colocaron siluetas con los nombres de víctimas para recordar a quienes han sido asesinadas y pedir que sus casos no queden en el olvido.

Las manifestantes sostuvieron que la violencia sigue afectando a decenas de familias y denunciaron que, pese a las cifras oficiales, la realidad podría ser aún más grave debido a que algunos asesinatos de mujeres, aseguran, no son investigados o clasificados como feminicidio.

¿Por qué protestaron las colectivas feministas en Culiacán?

Las organizaciones señalaron que, con base en el seguimiento que realizan, Sinaloa permanece entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios en el país y afirmaron que la violencia no ha disminuido durante la actual administración estatal.

Durante la movilización, Laura Rojo, una de las manifestantes, aseguró que la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas para las víctimas y sus familias.

"Si no hay un sistema que nos ayude a proteger, mucho menos para hacer justicia", expresó.

📢🗣️ || Pintan de color de rosa el patio de Palacio de Gobierno, en busca de visibilizar los feminicidios en Sinaloa, exigen a las autoridades tomar acciones ante esta problemática. | #Adiscusión #Feminicidios #Sinaloa pic.twitter.com/YMGgyBqLty — Adiscusión Diario (@adiscusion) August 3, 2026

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Sinaloa?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, al cierre de julio se contabilizaron 53 feminicidios. Sin embargo, las colectivas afirmaron que sus registros documentan más casos, ya que consideran que algunos homicidios de mujeres no fueron investigados bajo el protocolo de feminicidio.

Además, aseguraron que los casos presentan un incremento superior al 40% respecto al mismo periodo del año anterior, según el monitoreo que realizan.

Colectivas piden una estrategia para frenar la violencia contra las mujeres

Las manifestantes atribuyeron el incremento de los feminicidios al contexto de violencia que enfrenta Sinaloa y señalaron que, hasta ahora, no perciben una estrategia que logre contener esta problemática.

También advirtieron que las mujeres continúan viviendo con miedo debido al aumento de los feminicidios y las desapariciones, por lo que insistieron en fortalecer las acciones de prevención, garantizar investigaciones con perspectiva de género y evitar que más casos queden impunes.