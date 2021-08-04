Tripulación ata con cinta adhesiva a pasajero durante vuelo en EU

La tripulación de un vuelo tuvo que atar con cinta adhesiva a un pasajero por su comportamiento violento en un avión en Estados Unidos (EU).

Medios locales reportaron que el pasajero del vuelo, que viajó de Filadelfia a Miami, se comportó de forma agresiva con las azafatas y otros usuarios de la aerolínea Frontier Airlines.

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De acuerdo con los informes de la policía de Miami-Dade, el pasajero, identificado como Maxwell Berry, presuntamente abordó el vuelo en estado de ebriedad y una vez en su asiento pidió más bebidas alcohólicas.

Además, el pasajero se echó una bebida encima y fue al baño, cuando regresó a su lugar tenía el torso desnudo, acosó a dos azafatas y después caminó durante 15 minutos por el pasillo del avión. Testigos del vuelo indicaron que el hombre, de 22 años, también gritaba que sus padres eran millonarios y tenían influencias, mientras insultaba a los tripulación.

This is Maxwell Berry of Norwalk, Ohio. After groping flight attendants he proceeded to rant about his parents wealth and assault another flight attendant. This man is a thug and a threat to society #MaxwellBerry #Criminal pic.twitter.com/jEJ3VD9BMA — Dose (@whoisdose) August 3, 2021

Pasajero viaja atado con cinta adhesiva en vuelo de EU

Un azafato logró someter al pasajero y segundos después lo ató a su asiento con cinta adhesiva, de acuerdo con grabaciones de otros usuarios del vuelo.

En los videos que ya circulan en redes sociales se observa al joven pasajero gritándole a una azafata y pateando a otro integrante de la tripulación del avión de EU.

En otra grabación se observa al pasajero sentado, mientras el azafato lo ataba con cinta adhesiva a su asiento y finalmente, le tapa la boca con el mismo material, mientras de fondo se escuchan las risas de otros pasajeros.

Cell phone video you’ll only see on @WPLGLocal10 shows a @FlyFrontier flight attendant duct taping an unruly passenger to his seat on Flight 2289 from Philadelphia to @iflymia. @MiamiDadePD says Maxwell Berry groped two flight attendants and punched a third. pic.twitter.com/SSLpCer8wh — Madeleine Wright (@MWrightWPLG) August 3, 2021

La policía de Miami-Dade detuvo al pasajero cuando aterrizó el avión en EU, acusado de tres cargos de agresión.

En tanto, la aerolínea informó que suspendió al azafato y demás personal que ataron con cinta adhesiva al pasajero mientras que concluye la investigación.

La decisión de la aerolínea de EU provocó que la presidenta del sindicato de asistentes de vuelo, Sara Nelson, saliera en defensa de la tripulación.

Lucharemos contra esto con todas las herramientas contractuales y legales disponibles, pero esperamos que no sea necesario, ya que la dirección es sensata y apoya a las personas de primera línea encargadas de mantener la seguridad de todos los pasajeros.

En pleno vuelo, pasajero es atado al asiento por atacar a sobrecargos

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