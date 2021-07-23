Hombre con Covid-19 sube a avión disfrazado de mujer en Indonesia

En Indonesia, un hombre con Covid-19 usó la vestimenta y la identificación de su esposa para burlar los controles de seguridad del aeropuerto y subir a un avión; sin embargo, la policía lo descubrió y detectó que tenía Covid-19.

Agencias de medios internacionales reportaron que el hombre se visitó con un nicab de su esposa para cubrirse el rostro y al momento de estar en el aeropuerto de Indonesia, mostró una identificación que pertenecía a ella.

Te puede interesar: Mujer dice que quedó embarazada por una ráfaga de viento en Indonesia

No obstante, una asistente del vuelo, quien viajaba de Yakarta a Ternate, descubrió que el hombre se cambió de ropa en el sanitario del avión, situación que le pareció extraña, por lo cual decidió reportarlo.

Detienen a hombre con Covid-19 que abordó el avión de Indonesia

Las autoridades de Indonesia detuvieron al hombre que burló la seguridad del aeropuerto para abordar el avión. Sin embargo, Aditya Laksimada, jefe de la policía, explicó que el hombre con Covid-19 compró el boleto a nombre de su esposa y tenía la identificación de ella.

Compró el boleto de avión a nombre de su esposa y llevó un carnet de identidad, el resultado de la prueba PCR y la tarjeta de vacunación con el nombre de su esposa. Todos los documentos están a nombre de su esposa.

La policía de Indonesia llevó al hombre, cuya identidad no se reveló, a que se sometiera a una prueba de Covid-19 y esta resultó positiva.

Aunque el hombre subió al avión, que hizo un vuelo nacional en Indonesia, la policía le ordenó confinamiento en casa en tanto la investigación continúa.

Te puede interesar: VIDEO: Revelan grabación del submarino de Indonesia antes de hundirse

Pandemia de Covid-19 azota a Indonesia

Actualmente, Indonesia pasa por el peor momento de contagios de Covid-19 en la región de Asia, ya que reporta 33 mil 772 nuevos casos confirmados y mil 383 muertes en las últimas 24 horas, según datos oficiales.

Indonesia impuso la prueba obligatoria de Covid-19, además restringió los viajes no esenciales y las reuniones públicas; estas medidas endurecieron durante la festividad musulmana de Eid al-Adha.

Te puede interesar: Influencer podría ser deportada por pintarse cubrebocas y hacer broma

