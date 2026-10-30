Circulación anticiclónica llegará a México: ¿qué estados tendrán menos lluvias y dónde hará más calor?

El clima en México tendrá cambios este domingo debido al establecimiento de una circulación anticiclónica, un fenómeno atmosférico que podría favorecer la disminución de las lluvias en algunas regiones del país.

Sin embargo, esto no significa que desaparecerán las precipitaciones, pues el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contempla lluvias fuertes, rachas de viento y temperaturas de hasta 40 grados en distintas entidades.

¿Qué es una circulación anticiclónica?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica en la que el aire desciende hacia la superficie terrestre, proceso conocido como subsidencia. Este movimiento puede impedir la formación de nubes y favorecer condiciones más estables, por lo que suele relacionarse con una menor probabilidad de lluvia.

¿Qué estados tendrán menos lluvias por la circulación anticiclónica?

Aunque este fenómeno podría contribuir a reducir las precipitaciones en algunas zonas, para este domingo todavía se pronostican lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con Conagua, los estados que podrían registrar las precipitaciones más importantes son:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California y Sonora, principalmente en el noroeste y norte.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: norte de Baja California Sur y noroeste de Chihuahua.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Nayarit, Estado de México, Morelos y Puebla.

¿En qué estados hará más calor este domingo?

Además de los cambios en las precipitaciones, el pronóstico contempla temperaturas elevadas en distintas regiones de México, con máximas de entre 35 y 40 grados Celsius.

Las entidades que podrían alcanzar estos valores son:



Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Por otra parte, se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados en:



Baja California Sur

Coahuila, Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Tabasco.

¿Dónde habrá bajas temperaturas durante la madrugada del lunes?

El calor no será la única condición meteorológica en el país, pues algunas regiones también tendrán un descenso importante de las temperaturas durante las primeras horas del lunes.

El SMN pronostica temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mientras que los valores de entre 0 y 5 grados podrían presentarse en zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.