¡No para de llover! Lista de estados que tendrán fuertes lluvias HOY 30 de octubre

Las lluvias hoy no darán tregua en varias regiones de México. Y es que, para este viernes 30 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó precipitaciones fuertes a puntuales intensas en distintos estados del país, debido a la interacción del ciclón tropical "Vance" con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el pronóstico, durante el transcurso del día "Vance" se debilitará a depresión tropical; sin embargo, su interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad atmosférica mantendrá la probabilidad de lluvias en el noroeste y occidente de México.

¿En qué estados habrá lluvias intensas HOY 30 de octubre?

La Conagua advirtió que las precipitaciones más fuertes se concentrarán, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:



Chihuahua (noreste).

Sinaloa (centro y sur).

Coahuila (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:



Baja California Sur.

Nuevo León.

Durango.

Nayarit.

Intervalos de chubascos:



San Luis Potosí.

Zacatecas.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Estado de México.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Quintana Roo.

Lluvias aisladas:



Baja California.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Ciudad de México.

Morelos.

¿En qué estados hará frío este 30 de octubre?

El pronóstico de la Conagua contempla temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del viernes en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mientras que las temperaturas de 0 a 5 grados se esperan en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué otros fenómenos afectarán al país?

Además de las precipitaciones asociadas con "Vance", canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas también provocarán un descenso de las temperaturas en algunas regiones durante la madrugada del sábado.

