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¡No para de llover! Lista de estados que tendrán fuertes lluvias HOY 30 de octubre

El ciclón tropical Vance se debilitará a depresión tropical, pero continuará provocando precipitaciones en el noroeste y occidente del país; estados afectados.

Clima hoy
Conagua advierte por lluvias en distintos estados del país. |CONAGUA

Escrito por: Andrea Zárate

Las lluvias hoy no darán tregua en varias regiones de México. Y es que, para este viernes 30 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó precipitaciones fuertes a puntuales intensas en distintos estados del país, debido a la interacción del ciclón tropical "Vance" con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el pronóstico, durante el transcurso del día "Vance" se debilitará a depresión tropical; sin embargo, su interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad atmosférica mantendrá la probabilidad de lluvias en el noroeste y occidente de México.

¿En qué estados habrá lluvias intensas HOY 30 de octubre?

La Conagua advirtió que las precipitaciones más fuertes se concentrarán, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:

  • Chihuahua (noreste).
  • Sinaloa (centro y sur).
  • Coahuila (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:

  • Baja California Sur.
  • Nuevo León.
  • Durango.
  • Nayarit.

Intervalos de chubascos:

  • San Luis Potosí.
  • Zacatecas.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Estado de México.
  • Puebla.
  • Veracruz.
  • Oaxaca.
  • Chiapas.
  • Tabasco.
  • Campeche.
  • Quintana Roo.

Lluvias aisladas:

  • Baja California.
  • Aguascalientes.
  • Guanajuato.
  • Querétaro.
  • Hidalgo.
  • Tlaxcala.
  • Ciudad de México.
  • Morelos.

¿En qué estados hará frío este 30 de octubre?

El pronóstico de la Conagua contempla temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del viernes en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mientras que las temperaturas de 0 a 5 grados se esperan en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué otros fenómenos afectarán al país?

Además de las precipitaciones asociadas con "Vance", canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas también provocarán un descenso de las temperaturas en algunas regiones durante la madrugada del sábado.

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