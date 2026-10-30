¡No para de llover! Lista de estados que tendrán fuertes lluvias HOY 30 de octubre
El ciclón tropical Vance se debilitará a depresión tropical, pero continuará provocando precipitaciones en el noroeste y occidente del país; estados afectados.
Las lluvias hoy no darán tregua en varias regiones de México. Y es que, para este viernes 30 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó precipitaciones fuertes a puntuales intensas en distintos estados del país, debido a la interacción del ciclón tropical "Vance" con otros sistemas atmosféricos.
De acuerdo con el pronóstico, durante el transcurso del día "Vance" se debilitará a depresión tropical; sin embargo, su interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad atmosférica mantendrá la probabilidad de lluvias en el noroeste y occidente de México.
¿En qué estados habrá lluvias intensas HOY 30 de octubre?
La Conagua advirtió que las precipitaciones más fuertes se concentrarán, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:
- Chihuahua (noreste).
- Sinaloa (centro y sur).
- Coahuila (norte).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:
- Baja California Sur.
- Nuevo León.
- Durango.
- Nayarit.
Intervalos de chubascos:
- San Luis Potosí.
- Zacatecas.
- Colima.
- Michoacán.
- Guerrero.
- Estado de México.
- Puebla.
- Veracruz.
- Oaxaca.
- Chiapas.
- Tabasco.
- Campeche.
- Quintana Roo.
Lluvias aisladas:
- Baja California.
- Aguascalientes.
- Guanajuato.
- Querétaro.
- Hidalgo.
- Tlaxcala.
- Ciudad de México.
- Morelos.
¿En qué estados hará frío este 30 de octubre?
El pronóstico de la Conagua contempla temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del viernes en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Mientras que las temperaturas de 0 a 5 grados se esperan en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Qué otros fenómenos afectarán al país?
Además de las precipitaciones asociadas con "Vance", canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Por otra parte, las condiciones meteorológicas también provocarán un descenso de las temperaturas en algunas regiones durante la madrugada del sábado.