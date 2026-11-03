Citlalli Hernández asegura que Morena no protege a sus integrantes; esto cuestiona su postura

La postura de Citlalli Hernández sobre que Morena no protege a sus integrantes quedó bajo cuestionamiento en redes sociales, luego de sus declaraciones con los señalamientos que han enfrentado distintos personajes del partido. Se mencionan los nombres de Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, entre otros, para cuestionar si existe una diferencia entre el discurso y las acciones de la dirigencia morenista.

El material retoma el mensaje de Hernández, quien ha sostenido que las personas que incumplan los principios éticos de Morena deben enfrentar consecuencias. Incluso, en septiembre de 2026 afirmó que quienes fallen a los principios de honestidad, austeridad y servicio deberán responder por sus actos.