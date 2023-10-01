Durante la tarde de este 1 de octubre 2023, se derrumbó el techo de la Iglesia de Santa Cruz ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Los servicios de emergencia trabajaban en la zona hasta la mañana de este lunes tras el siniestro, con la finalidad de brindar apoyo a las personas atrapadas.

El gobierno de Tamaulipas confirmó que hasta este lunes 2 de octubre ya son 11 las personas muertas y más de 50 heridos hospitalizados, algunos de ellos con heridas graves.

Esta mañana, se confirmó que la onceava víctima mortal de esta tragedia ocurrió en el hospital y aunque no revelaron la identidad, precisaron que se trata de una mujer.

𝐈𝐌Á𝐆𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐒𝐄𝐍𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄𝐒 | Momento exacto en el que el techo de la Iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, #Tamaulipas se derrumba. 🚨



Varias personas permanecen atrapadas.



Más detalles: https://t.co/fkWamXiqQ1 pic.twitter.com/NoDsDub9as — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 1, 2023

Elementos del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la Secretaría de Marina, llegaron a la zona del siniestro para apoyar con los trabajos de rescate.

Familiares y vecinos comenzaron con las labores de rescate de personas sepultadas por el derrumbe del techo en Iglesia de Santa Cruz

Autoridades trabajan en la escena luego del derrumbe del techo de la Iglesia Santa Cruz que se ubica entre las calles Chihuahua y Nuevo León en Ciudad Madero. Seguridad Pública de Tamaulipas y autoridades llegaron al lugar de la tragedia.

En un inicio, lugareños y vecinos comenzaron a brindar ayuda a las personas atrapadas en el siniestro.

#VoceríaInforma



7 Unidades de Guardia Nacional y Guardia Estatal, 2 de Protección Civil y 7 de Cruz Roja se encuentran trabajando coordinadamente en el lugar de los hechos.



Más información en proceso. https://t.co/NMuo7Zf6Ol pic.twitter.com/Rb6EGqfTD9 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 1, 2023

Siete unidades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal además de 2 unidades de Protección Civil y siete más de la Cruz Roja ya trabajaron en el lugar del siniestro.

Se desploma techumbre de una iglesia católica en #Madero , se desconoce por el momento cuánta gente se encuentra atrapada y en estado de gravedad.

Me uno en oración y te pido lo hagas tú también 🙏🏽 #Tamaulipas pic.twitter.com/rwag3xWzfy — Diana Romero (@DIANA_INFO7) October 1, 2023

Medios locales señalan que se realizaba un bautismo cuando súbitamente se registró el derrumbe de la estructura del techo de la Iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero.

Varios atrapados entre los escombros tras derrumbe de Iglesia Católica en Tamaulipas

Personal de emergencias ya trabaja en la zona para brindar atención, además del rescate de las personas que se encontraban atrapadas entre los escombros de la Iglesia de Santa Cruz.

Cruz Roja busca a atrapadas por derrumbe en iglesia de Ciudad Madero

Cruz Roja de Tamaulipas informó que personal del equipo de Especialiasta en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, además de Técnicos en Urgencias Médicas se encuentran en la zona para brindar apoyo a la delegación de Cruz Roja en Zona Sur.

Plan DN-III-E por tragedia en la Inlesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas

Personal militar perteneciente al "15/o." Batallón de Infantería, aplican en el “Plan DN-III-E”, a través de la búsqueda de personas atrapadas además del acordonamiento del área en donde ocurrió el derrumbe del techo de loza de la iglesia católica de Santa Cruz en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

VIDEO: Captan momento del derrumbe de parroquia de la Santa Cruz

A través de las redes sociales, se compartió el video del momento del derrumbe de una iglesia en Ciudad Madero en Tamaulipas.

Momento exacto de cuando colapsó el techo De la Iglesia de la Santa Cruz en Cd. Madero #Tamaulipas #Tampico pic.twitter.com/jCV0i8BV0y — Larry (@trianrus) October 1, 2023

Servicios de emergencias realizan los primeros rescates en la Iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas

Entre las personas se encuentran menores de edad que van de los 5 a los 13 años de edad, los cuales fueron atendidos por hospitales de la zona, como el Hospital Civil de Madero y Urgencias Pediátricas.

Confirman 4 muertos por derrumbe de Iglesia de Santa Cruz

Adán González, director de Protección Civil de Ciudad Madero, confirmó que se han encontrado cuatro personas sin vida entre los escombros tras el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

El Gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamentó la tragedia sucedida en la Iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero. Villarreal indicó al "Secretario General de Gobierno, al Coordinador Estatal de Protección Civil y a las autoridades del sector Salud que se desplacen al lugar de los hechos para coordinar las maniobras de rescate".