VIDEO: Captan momento en que techo de iglesia se derrumba en Ciudad Madero, Tamaulipas

Una tragedia se vivió este domingo 1 de octubre por el derrumbe de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, por esto, múltiples elementos de emergencias se congregan en el lugar para ayudar entre los escombros. En redes sociales se comparte el momento en que una cámara de seguridad evidenció el desplome del recinto.

En el video con 27 segundos de duración se observa cómo el techo se vence ante la mirada de algunas personas que pasan por el sitio, inmediatamente algunas corren al lugar del accidente para apoyar.

Momento exacto de cuando colapsó el techo De la Iglesia de la Santa Cruz en Cd. Madero #Tamaulipas #Tampico pic.twitter.com/jCV0i8BV0y — Larry (@trianrus) October 1, 2023

Autoridades buscan personas atrapadas por derrumbe en iglesia de Ciudad Madero

En redes sociales la vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Nacional y Estatal se acercaron a la zona del incidente para resguardar la iglesia Santa Cruz que se ubica entre las calles Chihuahua y Nuevo León, en tanto, la Cruz Roja informó que personal del equipo de Especialista en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, además de Técnicos en Urgencias Médicas ya brindan apoyo.

#VoceríaInforma



7 Unidades de Guardia Nacional y Guardia Estatal, 2 de Protección Civil y 7 de Cruz Roja se encuentran trabajando coordinadamente en el lugar de los hechos.



Más información en proceso. https://t.co/NMuo7Zf6Ol pic.twitter.com/Rb6EGqfTD9 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 1, 2023

Autoridades del gobierno no se han pronunciado sobre el derrumbe en el techo de la iglesia de Tamaulipas

A pesar de que vecinos y servicios de emergencia ya se encuentran en las inmediaciones de la iglesia, las autoridades del gobierno no se han pronunciado sobre el accidente; se estima que al interior hay lesionados y se espera que en las próximas horas el gobernador, Américo Villarreal pueda ofrecer un mensaje.

Confirman 4 muertos en derrumbe de techo en Tamaulipas

El director de Protección Civil de Ciudad Madero, Adán González, confirmó que se han encontrado cuatro personas sin vida entre los escombros tras el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

"Un momento muy difícil": Obispo de Tampico se pronuncia sobre derrumbe de techo en iglesia de Cd Madero

Mediante un video, el obispo de Tampico, José Armando Álvarez Cano, aseguró que atraviesan un momento difícil por el derrumbe del techo en la iglesia que celebraba la eucaristía.

"Queridos amigos, que la paz de Dios este con ustedes en este día del señor, hoy estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra diócesis de Tampico, se ha colapsado el techo de una iglesia de la Santa Cruz estando en la celebración de la eucaristía".