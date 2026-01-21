El Estado de México (Edomex) contempló suspender las clases presenciales para que los alumnos tomen clases virtuales en 58 municipios debido a las bajas temperaturas en el país.

La medida fue informada por las autoridades educativas, la cual busca proteger la salud de los alumnos, docentes y el personal escolar ante el descenso de temperaturas .

Edomex dará clases virtuales en 58 municipios por bajas temperaturas

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que esta medida aplica cuando el clima extremo ponga en riesgo la salud y será de manera temporal.

La suspensión, de acuerdo con un comunicado, es para niveles de educación básica y media superior de 58 municipios de alto y mediano riesgo.

Entre los 58 municipios del Edomex donde las clases podrían ser a distancia de manera virtual, son los siguientes:

Municipios susceptibles a descensos extremos de temperatura

Acambay Almoloya de Juárez Amanalco Atlautla Atizapán Calimaya Capulhuac Ixtlahuaca Lerma Metepec Morelos Ocoyoacac Otzolotepec Ozumba San José del Rincón San Mateo Atenco Santiago Tianguistenco Temoaya Timilpan Tlalmanalco Toluca Villa del Carbón Villa de Allende Villa Victoria Xalatlaco Xonacatlán Zinacantepec Municipios de mediano riesgo por frío

Aculco Atenco Atlacomulco Amecameca Apaxco Axapusco Ayapango Chapa de Mota El Oro Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Jilotzingo Nicolás Romero Nopaltepec Jilotepec Jiquipilco Jocotitlán San Felipe del Progreso Soyaniquilpan Temascalapa Tenango del Aire Tenango del Valle Texcaltitlán Chalco Coatepec Harinas Ixtapaluca Villa Guerrero Naucalpan Texcoco

Piden que alumnos tengan condiciones necesarias para seguir estudiando

Las autoridades educativas del Estado de México indicaron que cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud, existe la posibilidad de determinar la transición temporal de clases presenciales a modalidades virtual, semiescolarizada o no escolarizada.

Asimismo, señaló que las direcciones escolares deberán asegurar que docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia.

En el caso de quienes no tengan conectividad, se deben establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas.

Escuelas deberán reportar suspensión de clases presenciales en Edomex

La SECTI precisó que cada plantel deberá reportar a las Direcciones Generales de Educación la determinación adoptada, su justificación, el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas.

Mientras tanto, el regreso a clases presenciales se realizará en cuanto las temperaturas alcancen niveles seguros para la permanencia en las aulas.

