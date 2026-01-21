Clases en Edomex podrán ser virtuales por bajas temperaturas en estos municipios
Las bajas temperaturas obligaron a que las clases presenciales puedan suspenderse en 58 municipios del Edomex para proteger a los alumnos ante el frío.
El Estado de México (Edomex) contempló suspender las clases presenciales para que los alumnos tomen clases virtuales en 58 municipios debido a las bajas temperaturas en el país.
La medida fue informada por las autoridades educativas, la cual busca proteger la salud de los alumnos, docentes y el personal escolar ante el descenso de temperaturas .
Edomex dará clases virtuales en 58 municipios por bajas temperaturas
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que esta medida aplica cuando el clima extremo ponga en riesgo la salud y será de manera temporal.
La suspensión, de acuerdo con un comunicado, es para niveles de educación básica y media superior de 58 municipios de alto y mediano riesgo.
Entre los 58 municipios del Edomex donde las clases podrían ser a distancia de manera virtual, son los siguientes:
Municipios susceptibles a descensos extremos de temperatura
- Acambay
- Almoloya de Juárez
- Amanalco
- Atlautla
- Atizapán
- Calimaya
- Capulhuac
- Ixtlahuaca
- Lerma
- Metepec
- Morelos
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Ozumba
- San José del Rincón
- San Mateo Atenco
- Santiago Tianguistenco
- Temoaya
- Timilpan
- Tlalmanalco
- Toluca
- Villa del Carbón
- Villa de Allende
- Villa Victoria
- Xalatlaco
- Xonacatlán
Zinacantepec
Municipios de mediano riesgo por frío
- Aculco
- Atenco
- Atlacomulco
- Amecameca
- Apaxco
- Axapusco
- Ayapango
- Chapa de Mota
- El Oro
- Huehuetoca
- Hueypoxtla
- Huixquilucan
- Isidro Fabela
- Jilotzingo
- Nicolás Romero
- Nopaltepec
- Jilotepec
- Jiquipilco
- Jocotitlán
- San Felipe del Progreso
- Soyaniquilpan
- Temascalapa
- Tenango del Aire
- Tenango del Valle
- Texcaltitlán
- Chalco
- Coatepec Harinas
- Ixtapaluca
- Villa Guerrero
- Naucalpan
- Texcoco
Piden que alumnos tengan condiciones necesarias para seguir estudiando
Las autoridades educativas del Estado de México indicaron que cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud, existe la posibilidad de determinar la transición temporal de clases presenciales a modalidades virtual, semiescolarizada o no escolarizada.
Asimismo, señaló que las direcciones escolares deberán asegurar que docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia.
En el caso de quienes no tengan conectividad, se deben establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas.
Escuelas deberán reportar suspensión de clases presenciales en Edomex
La SECTI precisó que cada plantel deberá reportar a las Direcciones Generales de Educación la determinación adoptada, su justificación, el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas.
Mientras tanto, el regreso a clases presenciales se realizará en cuanto las temperaturas alcancen niveles seguros para la permanencia en las aulas.