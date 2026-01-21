Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Clases en Edomex podrán ser virtuales por bajas temperaturas en estos municipios

Las bajas temperaturas obligaron a que las clases presenciales puedan suspenderse en 58 municipios del Edomex para proteger a los alumnos ante el frío.

Edomex activa clases virtuales por bajas temperaturas.
Edomex activa clases virtuales en 58 municipios por bajas temperaturas|Redes sociales
Notas,
Estados

Escrito por:  Iván Ramírez

El Estado de México (Edomex) contempló suspender las clases presenciales para que los alumnos tomen clases virtuales en 58 municipios debido a las bajas temperaturas en el país.

La medida fue informada por las autoridades educativas, la cual busca proteger la salud de los alumnos, docentes y el personal escolar ante el descenso de temperaturas .

Edomex dará clases virtuales en 58 municipios por bajas temperaturas

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que esta medida aplica cuando el clima extremo ponga en riesgo la salud y será de manera temporal.

La suspensión, de acuerdo con un comunicado, es para niveles de educación básica y media superior de 58 municipios de alto y mediano riesgo.

Entre los 58 municipios del Edomex donde las clases podrían ser a distancia de manera virtual, son los siguientes:

Municipios susceptibles a descensos extremos de temperatura

  1. Acambay
  2. Almoloya de Juárez
  3. Amanalco
  4. Atlautla
  5. Atizapán
  6. Calimaya
  7. Capulhuac
  8. Ixtlahuaca
  9. Lerma
  10. Metepec
  11. Morelos
  12. Ocoyoacac
  13. Otzolotepec
  14. Ozumba
  15. San José del Rincón
  16. San Mateo Atenco
  17. Santiago Tianguistenco
  18. Temoaya
  19. Timilpan
  20. Tlalmanalco
  21. Toluca
  22. Villa del Carbón
  23. Villa de Allende
  24. Villa Victoria
  25. Xalatlaco
  26. Xonacatlán

  27. Zinacantepec

    Municipios de mediano riesgo por frío

  28. Aculco
  29. Atenco
  30. Atlacomulco
  31. Amecameca
  32. Apaxco
  33. Axapusco
  34. Ayapango
  35. Chapa de Mota
  36. El Oro
  37. Huehuetoca
  38. Hueypoxtla
  39. Huixquilucan
  40. Isidro Fabela
  41. Jilotzingo
  42. Nicolás Romero
  43. Nopaltepec
  44. Jilotepec
  45. Jiquipilco
  46. Jocotitlán
  47. San Felipe del Progreso
  48. Soyaniquilpan
  49. Temascalapa
  50. Tenango del Aire
  51. Tenango del Valle
  52. Texcaltitlán
  53. Chalco
  54. Coatepec Harinas
  55. Ixtapaluca
  56. Villa Guerrero
  57. Naucalpan
  58. Texcoco

Piden que alumnos tengan condiciones necesarias para seguir estudiando

Las autoridades educativas del Estado de México indicaron que cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud, existe la posibilidad de determinar la transición temporal de clases presenciales a modalidades virtual, semiescolarizada o no escolarizada.

Asimismo, señaló que las direcciones escolares deberán asegurar que docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia.

En el caso de quienes no tengan conectividad, se deben establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas.

Escuelas deberán reportar suspensión de clases presenciales en Edomex

La SECTI precisó que cada plantel deberá reportar a las Direcciones Generales de Educación la determinación adoptada, su justificación, el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas.

Mientras tanto, el regreso a clases presenciales se realizará en cuanto las temperaturas alcancen niveles seguros para la permanencia en las aulas.

Tags relacionados
Clima en México Estado de México Pronóstico del tiempo

Notas