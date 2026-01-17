A la intemperie y con frío extremo: familiares de pacientes duermen afuera de hospitales en CDMX

Mientras un frente frío afectan a la Ciudad de México, una escena silenciosa, pero desgarradora se repite afuera de diversos hospitales de la capital del país: familiares de pacientes internados duermen a la intemperie, soportando temperaturas gélidas con tal de mantenerse cerca de sus seres queridos.

Uno de los puntos donde esta situación es más visible es el Hospital General Infantil ubicado en la colonia Doctores, donde durante la madrugada se observan casas de campaña improvisadas, cartones, cobijas y plásticos utilizados como refugio para combatir al frío; y es que para muchos, no hay otra opción.

¿Por qué las familias duermen afuera de los hospitales en CDMX?

La mayoría de estas personas llevan varios días, incluso semanas, esperando noticias médicas de sus seres queridos. Permanecer cerca del hospital les permite reaccionar de inmediato ante cualquier actualización sobre el estado de salud de sus familiares, muchos de ellos en condiciones delicadas.

Algunos optan por dormir dentro de automóviles, mientras que otros pasan la noche completamente expuestos, enfrentando temperaturas extremas , especialmente durante la madrugada.

¿Dónde se esperan las temperaturas más bajas en las próximas horas?

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bajas temperaturas continuarán en la capital del país, con mayor impacto en las alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras, zonas donde el termómetro suele descender con mayor intensidad durante los frentes fríos .

Las autoridades han advertido que estas condiciones persistirán en los próximos días, no solo en la CDMX, sino también en varios estados de la República mexicana.

Espera en hospitales: una realidad que expone la vulnerabilidad social

La imagen de personas durmiendo en el suelo, cubiertas apenas con cobijas o cartón, pone en evidencia la falta de espacios adecuados para familiares de pacientes hospitalizados, especialmente en momentos de contingencia climática.

Aunque en ocasiones se habilitan albergues temporales o apoyos emergentes, muchas familias desconocen estas opciones o prefieren no alejarse del hospital por temor a perder información clave acerca de sus seres queridos. La pregunta queda abierta: en una ciudad que enfrenta frentes fríos cada vez más intensos, ¿qué medidas urgen para proteger a quienes esperan, con esperanza y resistencia, una buena noticia afuera de los hospitales?

