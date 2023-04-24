Claudia Sheinbaum pedirá a Maluma concierto gratis en el Zócalo: “Todos quieren venir”

Durante este fin de semana, el artista colombiano de reggaetón, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, viajó a la Ciudad de México con motivos profesionales y en medio de su visita se dejó ver por el Zócalo capitalino, momento que compartió a través de sus redes sociales y donde dejó un mensaje intrigante que emocionó a sus seguidores mexicanos.

"Pronto mi primer Zócalo, se acordarán de este post", compartió el originario de Medellín en sus historias de Instagram, por lo que de inmediato generó la duda sobre si se podría presentar en el Centro Histórico de México, en especial tras el reciente anuncio de Rosalía y su show el próximo viernes 28 de abril.

Ante esta situación, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, recibió algunas preguntas al respecto y no pudo evitar el tema sobre una posible presentación de Maluma en el Zócalo, por lo que aseguró que le pedirán un concierto gratis para que pueda presentarse ante sus seguidores mexicanos.

"A ver, vamos a pedirle a Maluma que nos dé un concierto gratis, vamos a ver, pero yo sé que es un artista que también atrae multitudes, no tenemos todavía pláticas con él, pero vamos a ver si nos ayuda", aseguró la mandataria capitalina durante la conferencia de prensa de este lunes 24 de abril, donde además presumió que "todos quieren venir" al centro capitalino.

“Ya ven, todos quieren venir al Zócalo. Es un espacio maravilloso de la Ciudad de México y del país y hoy hay muchísimos artistas” Claudia Sheinbaum

Maluma, agradecido con su aficionados en México

Esta declaración se da en medio de los últimos "guiños" de Maluma con su público mexicano, pues no solo compartió su gusto por el Zócalo, sino que en medio de su visita afirmó estar muy agradecido con sus fans en territorio nacional, donde forjó gran parte de sus inicios como cantante global.

A través de su cuenta de TikTok también subió contenido relacionado con su visita en la CDMX, pues compartió un breve momento de cómo estaba caminando entre los ciudadanos dentro del Centro Histórico. "Salí a recorrer todo el centro de México sin que nadie se dé cuenta a las cinco de la tarde" afirmó Juan Luis, para sentenciar con un "dicen que hay cosas que son imposibles".

Claudia Sheinbaum informó avances para concierto de Rosalía y pláticas con Bad Bunny

En la misma conferencia, Claudia Sheinbaum adelantó que se prevén alrededor de 250 mil personas que asistan al concierto de Rosalía, este 28 de abril, por lo que instalarán pantallas gigantes para el momento en que se llene el Zócalo de la CDMX, los visitantes puedan seguir viendo la presentación de la cantante española.

Del mismo modo, aseguró que siguen las conversaciones para poder presentar a Bad Bunny en el mismo sitio, un tema que ha sido conversación desde el caos que ocasionó en el Estadio Azteca en diciembre de 2022, donde hubo un problema con los boletos que impidió el acceso a decenas de fanáticos.