España pide respuestas a México por el asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años originaria de Canarias, provocó un acercamiento diplomático entre México y España, cuyos gobiernos mantienen comunicación para dar seguimiento a la investigación del crimen ocurrido el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró a su homólogo español, José Manuel Albares, que habrá una “máxima implicación” de las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes ante la justicia.

La comunicación entre ambos funcionarios tuvo como eje el caso de Claudia, quien se encontraba en Cuautla cuando fue asesinada. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Albares agradeció a México la colaboración y ambos acordaron mantener un contacto estrecho mientras avanzan las investigaciones.

España pide celeridad para esclarecer el crimen

El ministro español explicó ante medios de comunicación en el Congreso de España que pidió al canciller mexicano que se actúe con la mayor celeridad posible para esclarecer los hechos y establecer ante los tribunales quiénes fueron responsables del asesinato.

Albares calificó el hecho como un “terrible acto” y señaló que el objetivo es que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias en el caso.

El funcionario español también destacó que existe comunicación entre los representantes diplomáticos de España y los familiares de la joven, quienes reciben acompañamiento mientras se desarrolla el proceso posterior al crimen.

“Quedamos ambos en estar en estrecho contacto para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó Albares.

La coordinación no se limita al diálogo entre los responsables de la política exterior de ambos países. La Embajada de España en México y el Consulado General también permanecen movilizados para atender a los familiares de Claudia y brindarles asistencia durante este proceso.

¿Quién era Claudia Tacoronte Aguilera?

Claudia Tacoronte Aguilera era originaria de Canarias y tenía 21 años. Era estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

La joven había acudido a Cuautla, Morelos, para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento que se realiza cada año en esa ciudad.

Fue asesinada con un arma blanca el sábado, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, durante un supuesto intento de asalto.

El crimen llevó el caso al ámbito diplomático debido a la nacionalidad de la víctima y al seguimiento que las autoridades españolas realizan a través de sus representantes en México.

Protesta por Claudia Tacoronte interrumpe desfile en Morelos

El reclamo por el asesinato de Claudia Tacoronte llegó este miércoles al desfile cívico-militar por el Día de la Independencia en Morelos. Estudiantes y activistas mexicanas se movilizaron durante el acto para exigir justicia por el crimen de la joven española de 21 años.

La protesta fue encabezada por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), institución donde Tacoronte realizaba un intercambio académico con la Universidad de Granada.

La movilización provocó que el desfile en el centro de Cuernavaca, capital de Morelos, fuera interrumpido. Las manifestantes expresaron su reclamo por el asesinato de la joven, ocurrido el sábado en el municipio de Cuautla.