Revelan FOTO del presunto feminicida de Claudia Tacoronte: buscan a Francisco Javier “N”

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la identidad del presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante de España asesinada el 12 de septiembre de 2026 en Cuautla.

Cuatro días después del feminicidio se dio a conocer la identidad y fotografía del presunto responsable de haber privado de la vida a la joven de 21 años, quien se encontraba de intercambio.

¿Quién es el presunto feminicida de Claudia Tacoronte?

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emitió una ficha de búsqueda para localizar al presunto feminicida llamado Francisco Javier “N”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, este sujeto se encuentra prpofugo de la jusicia, por lo que dio a conocer su fotografía para ser reconocido y detenido.

Fernando Blumenkron, fiscal general del estado de Morelos,, confirmó que se emitió una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”.

🔎 La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.



⚖️ Se presume inocente… pic.twitter.com/CaMHjSVH3L — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2026

Esto se sabe del feminicidio de Claudia Tacoronte

La estudiante Claudia Tacoronte se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El día de los hechos participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Casa de la Cultura de Cuautla, pero fue víctima de un asalto por parte de un sujeto, quien la hirió con un arma punzocortante.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven habría intentado resguardarse, pero el agresor la persiguió y después atacó para luego huir del lugar.

Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma de #Morelos, fue asesinada dentro de la Casa de Cultura de Cuautla, convirtiéndose en la cuarta alumna víctima en lo que va del año.



Su hermana denunció en redes la violencia contra mujeres y… pic.twitter.com/taUm89rMbm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Graban a presunto homicida de Claudia Tacoronte

Una video obtenido por el periódico EL PAÍS captó a un hombre señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven española.

En la grabación se observa a un hombre correr cerca de las 20:50 horas con una mochila cerca de donde se hospedaba Claudia Tacoronte, quien estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a México.

Información del diario español señala que la principal línea de investigación apunta a un robo, pero será las indagatorias de las autoridades las que confirmen por qué atacó a la joven originaria de Santa Brígida, Gran Canaria.