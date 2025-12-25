¡En plena víspera de Navidad! ¿Qué fue lo que pasó? Clientes protagonizan pelea en centro comercial

En plena víspera de Navidad, el ambiente festivo en un centro comercial terminó convertido en caos cuando varios clientes protagonizaron una pelea que sorprendió a quienes sólo acudían a realizar sus compras de último momento.

Se viraliza pelea en Tiktok en Navidad

Lo que comenzó presuntamente como una fila para adquirir productos navideños terminó entre empujones, gritos y la intervención de personal de seguridad.

El incidente quedó registrado en un video difundido en la red social de TikTok por una usuaria que presenció lo ocurrido.

En las imágenes se observa una confrontación entre varias mujeres y dos hombres, mientras otras personas intentan apartarse del lugar.

La difusión del clip generó decenas de comentarios solicitando contexto sobre la discusión que derivó en agresiones físicas entre los clientes.

Ante las dudas, la propia usuaria explicó que todo inició cuando varias personas estaban formadas esperando que les prepararan carne, pierna, lomo y otros productos .

De acuerdo con su versión, “los weros y la de morado” intentaron adelantarse en la fila y entregar dinero a los encargados para que los atendieran primero.

Sin embargo, quienes esperaban su turno no lo permitieron. La testigo relató que incluso ofrecieron dinero a otra mujer para que los dejara pasar, pero ella también se negó.

A partir de ese momento, los ánimos se encendieron y comenzaron los empujones y reclamos. Según contó, una joven con chamarra negra empezó a grabar para documentar lo que estaba ocurriendo, pero le habrían arrebatado el celular y posteriormente la golpearon.

El video de la pelea en el centro comercial, continúa circulando en redes sociales, donde usuarios han expresado sorpresa por el nivel de violencia registrado en plena temporada navideña.

¿Qué pasó después de la pelea en el centro comercial?

Finalmente, en los vídeos difundidos por la usuaria de Tiktok se muestra que sí pudieron adquirir los productos por los que estaban esperando y haciendo fila.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las consecuencias del altercado o posibles sanciones, pero el caso reavivó el debate sobre la tensión que se genera en centros comerciales durante fechas de alta demanda.